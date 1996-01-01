В Приморье растет рождаемость

За первое полугодие в Приморье родилось 11352 юных приморца. Это на 299 малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в управлении записи актов гражданского состояния Приморского края, положительная динамика отмечена и в других социально значимых показателях. Так, на 8 процентов уменьшилось количество зарегистрированных смертей, на 3 процента увеличилось количество заключенных браков, на 5,7 процента выросло число усыновлений.

Органами ЗАГС выдано по запросам граждан более 19 тысяч повторных свидетельств, более 36 тысяч справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также более 2,5 тыс. извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния. Всего органы ЗАГС края зарегистрировали 40735 актов гражданского состояния.