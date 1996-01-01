Что дети ищут в Интернете

Корпорация Symantec с помощью сервиса OnlineFamily.Norton составила рейтинг самых популярных запросов, которые делают дети в Интернете. Как следует из отчета, чаще всего юные посетители Сети ищут YouTube. На втором месте - поисковик Google, на третьем - социальная сеть Facebook.

По данным "Компьюленты", ресурс MySpace занимает пятое место по популярности у детей, а поисковая система Yahoo! - седьмое. В десятку популярнейших поисковых запросов также вошли слова "секс" и "порно", которые расположились на четвертой и шестой строках списка. Кроме того, дети довольно часто ищут в Сети информацию о недавно почившем Майкле Джексоне, посещают сайт интернет-аукциона eBay и читают онлайновую энциклопедию Wikipedia.