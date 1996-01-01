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ДВО РАН займется производством лекарства
Осенью этого года Дальневосточное отделение ДВО РАН планирует открыть опытное производство медицинских препаратов, разработанных приморскими учеными. Препараты найдут применение в основном в кардиологии и онкологии.
"У нас работает большая группа биотехнологов, биофизиков, которые выделяют физиологически активные вещества из живых организмов, - говорит президент ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО. - Наши ученые разработали около десятка препаратов, которые прошли предварительные испытания, есть рекомендации к производству, но проблема заключается в том, что никто не хочет заниматься производством. Мы вели переговоры с Хабаровской и Партизанской фармацевтическими фабриками, предлагали им освоить производство принципиально новых медицинских препаратов, которые зачастую не имеют аналогов или превосходят существующие в разы по своему действию. Но найти партнеров так и не смогли. Поэтому решили открыть собственное опытное производство".
По словам Валентина Сергиенко, на опытном производстве, которое будет открыто в районе Академгородка, будут поставлены две линии - ампулирования и таблетирования, а объем выпускаемых лекарственных препаратов будет достаточным для всего Дальневосточного региона.
Есть у приморских ученых и другие разработки, которые, по словам президента ДВО РАН, также планируется внедрить в производство уже в ближайшее время. Но зачастую этот процесс сдерживается отсутствием специалистов в определенных областях.
"Сегодня в регионе практически не готовят специалистов по химическим производствам, биотехнологиям, также наблюдается дефицит специалистов в области газохимии и физико-химических процессов", - считает академик.
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