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Почему дальнегорцы платят за тепло больше?
"Уважаемые сотрудники редакции газеты "Золотой Рог"! Спасибо вам за внимание к проблемам жизнеобеспечения Дальнегорска. "Примтеплоэнерго" тоже обеспокоено ситуацией и согласно с ее журналистской оценкой. Но...", - так начиналось письмо в редакцию отдела по связям с общественностью КГУП "Примтеплоэнерго".
В публикации "ЗР", № 43 "Примтеплоэнерго не будет снабжать Дальнегорск теплом" во фразе "...Тариф на тепло в Дальнегорске один из самых высоких по краю (за отопление трехкомнатной квартиры, например, зимой приходится платить от 4,5 до 6 тыс. руб. в месяц)" есть неточность.
Как пояснила Галина ЛИ, начальник управления сбыта КГУП "Примтеплоэнерго", платеж "Примтеплоэнерго" складывается из: норматива на потребление тепловой энергии; тарифа на тепловую энергию; общей площади, занимаемой абонентом. И очень важно разграничивать понятия "тариф" и "норматив"! Тариф - это стоимость гигакалории тепловой энергии. А норматив - усредненное количество потребляемого тепла.
Норматив потребления тепловой энергии утверждается органом местного самоуправления и рассчитывается исходя из среднемесячных температур наружного воздуха населенного пункта, конструктивных особенностей домов. Тариф же на отопление для населения, получающего услугу от "Примтеплоэнерго", един по всей территории края и утвержден постановлением губернатора Приморья. Тариф за тепловую энергию обосновывается экономически, каждую минимальную составляющую тарифа предприятие ежегодно защищает в Региональной энергетической комиссии.
Величина тарифа обусловлена затратами "Примтеплоэнерго" на оказание услуг отопления и 60% тарифа составляет только стоимость топлива! То есть тариф везде одинаков, различается лишь норматив потребления. В Дальнегорске годовой норматив - 0,227260 Гкал/м2, а, допустим, в Арсеньеве - 0,212200 Гкал/м2. Соответственно, дальнегорцы платят сумму большую, чем жители Арсеньева.
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