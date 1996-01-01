Жители Аякса переезжают на материк

Дирекция Росстроя выкупила уже более половины объектов недвижимости в поселке Аякс на Русском, где идет строительство Дальневосточного федерального университета, в том числе и квартиру, находившуюся в собственности известного в Приморье иностранного бизнесмена Эндрю Маркуса ФОКСА. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Росстроя.

Напомним, в Аяксе выкупу подлежит 81 квартира.

- 45 объектов уже выкуплены, поскольку на счета бывших собственников уже поступили деньги, а документы на переход прав переданы в управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю. Выкуп жилья сегодня происходит в рабочем порядке, - сообщила начальник юридического отдела ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Елена АНЕЛИКОВА.

По ее словам, соглашения о выкупе квартир предусматривают отсрочку выселения. На освобождение жилья и переезд Дирекция дает переселенцам от 30 до 90 дней. За этот срок бывшие хозяева квартир должны найти себе новую жилплощадь.

- Задают нам вопросы и о выкупной стоимости квартир, которая, по мнению некоторых собственников, не соответствует рыночной. В этом случае мы разъясняем, что мнение должно быть мотивировано, а лучше - подтвержденным документально. Заявление из серии: "Я считаю, что моя квартира стоит дороже", не подкрепленное ничем, увы, не может быть рассмотрено всерьез и не способствует конструктивному решению вопроса, - пояснила Елена Анеликова.

Расходы на переезд Дирекция обещает компенсировать полностью, хотя переселенцы считают и эту расчетную сумму слишком маленькой.

- Оценщиками произведен расчет ожидаемой величины убытков при переезде. Эту сумму убытков, в соответствии с условиями соглашения, ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" выплачивает заблаговременно, до момента фактического переезда. Гражданское законодательство РФ предусматривает возмещение фактически понесенных убытков. Поэтому возмещение убытков сверх ожидаемой величины должно быть подтверждено документально, и тогда будет возможность рассмотрения этого вопроса. Хотим обратить внимание на грамотное оформление документов при переезде! - разъяснила Елена Анеликова.