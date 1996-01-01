Солнечный заслон на носу у малыша

Летом вы наверняка вооружитесь солнцезащитными очками. А если с вами ребенок? В лучшем случае прихватите панамку и защитный крем... Но ведь коварный ультрафиолет представляет опасность не только для кожи малыша, но и для его зрения.

Офтальмологи приравнивают 40-минутное пребывание на ярком солнце без темных очков к 2-часовому просмотру телепрограмм. Хотя проблемы со зрением возникают у людей в зрелом возрасте, 80% негативных последствий возникает именно из-за воздействия солнечных лучей на глаза до 18 лет. Оказывается, в первое десятилетие жизни хрусталик ребенка наиболее чувствителен к солнечной радиации и пропускает до 95% ультрафиолетового излучения. Но не все потеряно! Специалисты утверждают, что солнцезащитные очки способны улавливать около 97,8% УФ-лучей.

В Австралии, например, обеспокоенность общественности распространением заболеваний глаз и кожи, вызванных УФ-облучением, привела даже к поправке в законодательстве. Теперь солнцезащитные очки являются обязательной частью школьной формы, как и ежедневный мешок со сменной обувью.