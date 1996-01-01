Рейтинг аптечных фальсификаторов

Покупая лекарство в аптеке, мы чаще всего полагаемся на цену да совет аптекаря, какой из одноименных препаратов выбрать. Однако это не спасет от подделки. Оказывается, надо взглянуть на производителя.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития составила очередной рейтинг отечественных и зарубежных лидеров среди фармацевтических производителей. На этот раз - по объему недоброкачественной продукции за первое полугодие 2009 года, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. Чаще других подделывали дешевые парацетамол и ацетилсалициловую кислоту и более дорогие нифепидин и преднизол. Основной причиной браковки этих лекарств стало отсутствие у производителей документов на их производство.

Кто виноват?

Лидерами "черного списка" среди зарубежных производителей являются компании "Здоровье" (Украина, 12 серий забракованных лекарственных средств), Novartis Pharma AG (Германия, 7 серий), Sagmel Inс. (США, 5 серий), Polfa (Польша, 5 серий), Shreya Life Sciences Pvt.Ltd (Индия, 4 серии), Sishui Xierkang Pharmaceutical Co.Ltd (Китай, 4 серии) и "Белмедпрепараты" (Беларусь, 2 серии).

Рейтинг отечественных производителей лекарственных средств по объему забракованной продукции возглавляет "Сотекс". Он произвел сто серий забракованных лекарств, 98 из них - препарата "Милдронат". В список Росздравнадзора также вошли фирмы "Флора Кавказа" (10 серий), "Новосибхимфарм" (9 серий), "Йодные технологии и маркетинг" (9 серий), "Вифитех" (6 серий), "Дальхимфарм" (5 серий), "Татхимфармпрепараты" (5 серий), "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко" (4 серии), "Ростовская фармфабрика" (4 серии), "Ярославская фармфабрика" (4 серии) и дочернее предприятие "ГосНИИОХТ" - государственный завод медицинских препаратов (9 серий).

Теперь в отношении ряда препаратов этих компаний будет проводиться обязательный предварительный контроль качества.

И что делать?

Руководитель Росздравнадзора Николай Юргель озабочен тем, что в условиях кризиса активность мошенников и преступников от фармации возрастает, причем подделываются самые ходовые препараты (парацетамол, цитрамон). "Сейчас на рынок вбрасываются фармацевтические субстанции для производства наиболее популярных лекарств, и усилий только Росздравнадзора и правоохранительных органов в этой ситуации недостаточно", - отмечает Юргель. И фармацевтические производители должны усилить контроль за сырьем, из которого производятся лекарства, а также за всеми этапами производства. Глава Росздравнадзора настаивает, что поставщики нелегальных фармацевтических субстанций должны нести жесткое наказание за свою деятельность.