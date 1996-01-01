www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Рейтинг аптечных фальсификаторов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Покупая лекарство в аптеке, мы чаще всего полагаемся на цену да совет аптекаря, какой из одноименных препаратов выбрать. Однако это не спасет от подделки. Оказывается, надо взглянуть на производителя.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития составила очередной рейтинг отечественных и зарубежных лидеров среди фармацевтических производителей. На этот раз - по объему недоброкачественной продукции за первое полугодие 2009 года, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. Чаще других подделывали дешевые парацетамол и ацетилсалициловую кислоту и более дорогие нифепидин и преднизол. Основной причиной браковки этих лекарств стало отсутствие у производителей документов на их производство.

Кто виноват?

Лидерами "черного списка" среди зарубежных производителей являются компании "Здоровье" (Украина, 12 серий забракованных лекарственных средств), Novartis Pharma AG (Германия, 7 серий), Sagmel Inс. (США, 5 серий), Polfa (Польша, 5 серий), Shreya Life Sciences Pvt.Ltd (Индия, 4 серии), Sishui Xierkang Pharmaceutical Co.Ltd (Китай, 4 серии) и "Белмедпрепараты" (Беларусь, 2 серии).

Рейтинг отечественных производителей лекарственных средств по объему забракованной продукции возглавляет "Сотекс". Он произвел сто серий забракованных лекарств, 98 из них - препарата "Милдронат". В список Росздравнадзора также вошли фирмы "Флора Кавказа" (10 серий), "Новосибхимфарм" (9 серий), "Йодные технологии и маркетинг" (9 серий), "Вифитех" (6 серий), "Дальхимфарм" (5 серий), "Татхимфармпрепараты" (5 серий), "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко" (4 серии), "Ростовская фармфабрика" (4 серии), "Ярославская фармфабрика" (4 серии) и дочернее предприятие "ГосНИИОХТ" - государственный завод медицинских препаратов (9 серий).

Теперь в отношении ряда препаратов этих компаний будет проводиться обязательный предварительный контроль качества.

И что делать?

Руководитель Росздравнадзора Николай Юргель озабочен тем, что в условиях кризиса активность мошенников и преступников от фармации возрастает, причем подделываются самые ходовые препараты (парацетамол, цитрамон). "Сейчас на рынок вбрасываются фармацевтические субстанции для производства наиболее популярных лекарств, и усилий только Росздравнадзора и правоохранительных органов в этой ситуации недостаточно", - отмечает Юргель. И фармацевтические производители должны усилить контроль за сырьем, из которого производятся лекарства, а также за всеми этапами производства. Глава Росздравнадзора настаивает, что поставщики нелегальных фармацевтических субстанций должны нести жесткое наказание за свою деятельность.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru