Обсудим стандарты

24-25 сентября 2009 года во Владивостоке состоится VI Дальневосточный региональный конгресс "Человек и лекарство".

Его организаторы - Администрация Приморского края, Владивостокский государственный медицинский университет, Департамент здравоохранения Приморского края и администрация г. Владивостока. Основная задача конгресса, как и прежних, - сократить разрыв между методами лечения в клиниках и практическим здравоохранением, между инновациями в фармотерапии и массовым увлечением самолечением.

Основные научно-практические направления конгресса:

Совершенствование формулярной системы на основе принципов доказательной медицины;

Внедрение клинических рекомендаций и стандартов в практическое здравоохранение;

Современная фармакотерапия основных заболеваний человека;

Инновационные лекарственные средства.

В рамках Конгресса проводится выставка современных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных изданий, что дает возможность ознакомиться с новейшими препаратами ведущих фармацевтических компаний, получить объективную информацию о клинической эффективности новых лекарственных средств.