Тихоокеанский ФОМС на своем сайте проводит опрос среди приморцев: приходится ли вам платить за медицинские услуги?

Его итоги показывают, что скандалы по коррупционным делам - лишь единичные случаи на фоне массовой платной медицины.

37,1% ответили на вопрос "Всегда". Еще 34,8% подтвердили: "В 50% случаев". "Нет, я использую полис ОМС", - заявили лишь 12,9%, а редко прибегают к аргументу денег лишь 15,2% ответивших.