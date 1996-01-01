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Лечение морем
В августе вместе с солнечной погодой в Приморье наконец-то начался купальный сезон. Не искупаться в море для приморца - лето прошло зря. Но морские купания - это не только удовольствие.
Уже три столетия врачи прописывают своим пациентам морские купания, как микстуру.В XVIII веке немецкий врач Фридрих Вильгельм фон Халем ввел термин "талассотерапия", или иначе - лечение морем. Да, человека всегда тянуло к морю. И ничего удивительного: ведь плазма человеческой крови очень близка по составу к морской воде, да и генетическая память срабатывает - ведь мы же все из воды вышли. Ученые обнаружили много полезных для человека различных веществ, растворенных в морской воде: магний, кальций, железо, калий, барий, хром, йод, марганец, хлор, мышьяк, а также золото, серебро, радий, уран. Уникальный состав морской воды буквально творит чудеса - тысячи людей с помощью моря становятся энергичнее, красивее и здоровее.
Талассотерапия на морском берегу
Талассотерапия - это целый комплекс оздоровительных процедур с использованием всех богатств моря: климата, воздуха, воды, водорослей. Еще Гиппократ писал в своих медицинских трактатах, что "морская волна смоет все болезни".Оказывается, в морской воде содержится столько же растворимых минералов, сколько и в нашей крови. Морская вода обладает заживляющим, омолаживающим и тонизирующим и разглаживающим действием на нашу кожу. Но плескаться в море желательно не дольше 40 минут в день, а потом обязательно обмыться пресной водой, иначе соль начнет раздражать кожу.
Соленая вода расслабляет мышцы, укрепляет вены на ногах. Даже брызги морских волн работают как природные аэрозоли, заряженные отрицательными ионами и насыщенные полезными микроэлементами. Капельки воды проникают в бронхи, расширяют их, заставляя нас дышать полной грудью. Испарения морской воды очень полезны астматикам - они снимают спазмы и тонизируют дыхательный центр. Кстати, сейчас в моде кавитотерапия - лечение с помощью ионизированного морского воздуха. Помогает при бронхолегочных проблемах, вегетодистонии и депрессиях.
Как утверждает Валентина ГОЛУМБИЕВСКАЯ, руководитель клиники полного очищения "Ваяна", купание в море закаливает, повышает тонус и терморегуляцию; нормализует давление и кровообращение; снимает стрессовые состояния; доставляет полезные отрицательные ионы; нормализует сердечный ритм; увеличивает количество красных кровяных телец в крови; приводит к накоплению в организме веществ, положительно действующих на эндокринную систему и суставы; улучшает память и активизирует работу мозга. И, главное, купание в море - это целый комплекс таких физических упражнений, которые можно получить только в воде, а они так необходимы для гармоничной жизни и детей, и взрослых!
Когда море по колено
Многие убедились на собственном опыте в пользе регулярной ходьбы для укрепления и оздоровления организма. В последнее стало особенно модным ходить по колено в воде по берегу моря.
Ходьба по воде связана с большим физическим усилием. При этом за час движения расходуется немного больше калорий чем при ходьбе на суше. При ходьбе по воде укрепляются все мышцы тела,но при этом снижается опасность возникновения травм и мозолей, а морская вода помогает восстановлению нормальной работы суставов.
Непосредственный контакт ноги с водой, по сути дела, - воздействие на внутренние органы с помощью рефлексотерапии. Вместе с этим тренируются мышцы ступней, обычно мало участвующие в движении.
Еще одно преимущество ходьбы по воде заключается в том, что физическая нагрузка совмещается с приятными ощущениями и успокаивающим воздействием моря на нервную систему. Монотонный ритм накатывающихся на берег волн вытесняет неприятные мысли, а морской пейзаж создает оптимистическое настроение.
По мнению Лилии ЮРОВОЙ, главного врача детской поликлиники №12 г. Владивостока, морская вода всегда полезна, беспокоит только вопрос ее загрязненности, в частности, в черте города.
Морскую воду не случайно применяют в санаторно-курортном лечении в качестве солей для ванн. Но это потом, зимой. А сегодня море ждет и старых, и малых.
Морские купания очень полезны для детей всех возрастов как закаливающие процедуры, для общего укрепления растущего организма. Но большую роль в оздоровлении детей играет не только вода, но и сам морской берег. Ребенок ходит по камешкам и песку, невольно стимулируя все активные точки, сконцентрированные на стопе. Такой "живой" массаж просто необходим для здоровья каждого ребенка.
Очень хочется здоровых детей! С ними гораздо комфортнее и их родителям, и нам, докторам.
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