Ученые разгадали тайну фламинго

Простой вопрос, почему фламинго стоят на одной ноге, наконец-то обрел ответ.

Орнитологи на протяжении десятков лет бились над данным вопросом, выдвигая десятки версий. Предполагалось, что таким образом розовые величавые птицы берегут энергию или спасаются от хищников, так как упор на одну ногу сокращает время на взлет.

И вот ученые Университета Св. Иосифа во Флориде Мэттью Андерсон и Сара Уильямс утверждают, что им удалось установить истинную причину – таким образом фламинго регулируют температуру. Наблюдая за кубинскими фламинго во Флоридском зоопарке, ученые выяснили, что эти птицы гораздо чаще стоят на одной ноге, находясь в воде, а не на суше. Это наблюдение позволило им сделать вывод, что фламинго, стоя на одной ноге, избегают переохлаждения во время отдыха.

В своих наблюдениях Андерсон и Уильямс отмечают, что у птиц нет предпочтений в опоре на правую или левую ногу.