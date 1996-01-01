В Индии создана лига побитых мужей

Проблема насилия в индийской семье встала настолько остро, что избиваемые женами мужья были вынуждены создать собственную ассоциацию – Фонд защиты индийской семьи.

Мужчины жалуются на жен, которые пользуясь отсутствием в индийском законодательстве соответствующих законов, унижают мужей, отбирают у них право опеки над детьми и вымогают у них деньги. В городе Шимла собрались 100 активистов, представляющих 30 тысяч избитых индусских мужей. Они сообщают о том, что ежедневно к активистам Фонда обращаются около 350 мужчин по всей стране, после того, как они стали жертвами насилия или шантажа со стороны своих супруг.

По сообщениям мужей, индуски умело используют против них Акт Предотвращения Насилия в Семье (в котором говорится исключительно о защите женщин) и Закон о Запрете требования приданного (давняя индийская традиция, рассматриваемая правительством как дискриминационная в отношении женщин).

Полиция имеет право немедленно после получения жалобы жены арестовать мужа и бросить его в тюрьму. Организаторы съезда в Шимле говорят: «Мы не против законов о защите прав женщин, учитывая вековую историю насилия, унижений и эксплуатации. Мы лишь просим изменить закон таким образом, чтобы им не могли пользоваться недобросовестные люди».