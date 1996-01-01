Родителям - стресс, первоклашкам - приключение

Совсем скоро первоклассники услышат свой первый звонок в школе. О том, как правильно подготовить ребенка к началу первого учебного года, рассказала психолог Юлия БОРОВСКАЯ.

- Прежде всего, будущий первоклассник должен быть психологически готов к школе, к новому коллективу. Кроме этого, сейчас во многих школах дети проходят проверку на знание алфавита и счета, развитие внимания, памяти, мышления. И для того чтобы первоклассник чувствовал себя комфортно, вместе должны заниматься трое: родитель, ученик и педагог. Перед родителями встает проблема, когда они нанимают педагога для индивидуальной подготовке к школе: ребенок привыкает, что говорят только ему, а в школе учитель рассказывает материал всему классу, первоклассник начинает теряться, за этим может последовать неуспеваемость.

- Как стимулировать желание идти в школу у современного первоклассника?

- Когда ребенок идет в первый класс, он становится взрослее и ответственнее. Он, как родители надевает деловую одежду и, как родители на работу, он идёт в школу. Естественно, ему хочется показать свой красивый рюкзак, новые канцелярские принадлежности и наряды. Когда он пойдёт во второй, в третий класс, его стимулом станут друзья, новые знания. Ребенок растёт, и ценности его меняются.

- Как следует себя вести родителям во время стартовой учебной недели?

- Нужно обращать внимание на настроение ребенка, общаться с учителем. Многое зависит не только от родителей, но и от классного руководителя, именно он должен рассказать, как это – быть учеником. Конечно, порой мамам рекомендуют брать отпуск на сентябрь, чтобы больше времени проводить с ребенком, поддерживать его. Во многих школах города первый месяц первоклассников учат быть учениками, создают плавный переход от дошкольного возраста к школе путем игр, тестов, развлекательных и развивающих программ.

- Кто для первоклассника авторитетнее: мама или классный руководитель?

- Биологическую маму ребенку никто не заменит. А классная «мама» должна быть для него авторитетом. И если он полюбит свою учительницу, это станет для него огромным стимулом бежать в школу. Ни в коем случае нельзя ревновать ребенка к учителю, нужно общаться и дружить как с ребенком, так и с его преподавателем. Даже самая лучшая и престижная школа может стать каторгой, если попадется плохой классный руководитель, и наоборот самая простая школа по месту жительства станет для ребенка вторым любимым домом, если его там ждет талантливый педагог.

- Какие трудности могут возникнуть 1 сентября и как снять возможный стресс?

- Стресс - прежде всего у родителей, а дети очень любят приключения и каждому первокласснику интересно идти в школу, особенно 1 сентября. Обычно нервничают мамы и бабушки, переживая о том, с кем будет дружить их чадо и что он будет кушать. Нервное состояние легко переносится на ребенка. Позитивно настроенные родители приведут в школу веселого и спокойного первоклассника. Необходимо подойти ответственно и к покупке букета. Лучше чтобы ребенок помог в выборе, тогда он будет горд собою и своим букетом, оформленным со вкусом, когда пойдёт вручать его учителю. Букет не должен быть дорогим и большим, а значит, тяжелым.

- Как правильно разбудить первоклассника, чтобы создать ему хорошее настроение?

- Для того чтобы ребенок хорошо вставал, у него должен быть отлаженный режим дня. Поднимать ребенка нужно спокойным голосом, с улыбкой и в хорошем настроении. Если мама сама проспала и бегает по квартире, оповещая ребенка криком о том, что пора вставать, школьник, обязательно возьмет с нее пример. Например, мой ребенок полюбил гимны разных стран. Как только слышит гимн, сразу поднимается. Поставьте любимую мелодию на будильник или в магнитофон. Конечно же, ранец и одежда должны быть готовы с вечера.

- А как встречать из школы?

- Обращайте внимание на его настроение. На вопрос, как прошел день, ребенок сразу расскажет то, что запомнилось ему больше всего и вызвало положительные или же отрицательные эмоции. Если школьник отвечает односложно, тогда стоит задавать более конкретные вопросы. Но интересоваться нужно не только его успехами в учебе, но и новым коллективом.

- Нужно ли делать уроки с ребенком или же сразу следует приучать к самостоятельности?

- В режим дня первоклассника обязательно должен входить сон и прогулки на свежем воздухе. Большой ошибкой родителей часто является то, что они усаживают ребенка за уроки, как только он пришел и пообедал – этого делать нельзя. Если уроки совмещены с кружками, то необходимо оценивать возможности школьника: если ребенок вынослив, то расписать режим дня так, чтобы домашнюю работу он делал между уроками и секциями. Если ученик не справляется, то лучше отказаться от дополнительного образования. Устные уроки необходимо отделять от письменных уроков. Если ребенок к школе подготовленный, то нужно варьировать: что-то делать должен сам, что-то с помощью родителей. Некоторые дети с большим желанием написать красиво, боятся начинать чистую тетрадь и, сделав помарку , ребёнок расстраивается. В таком случае необходимо потренироваться на черновике и после этого переходить к прописной тетради. Если возникают трудности с решением задачи, не нужно бежать к ребенку с готовым решением. Необходимо предложить ему подумать, пусть рассуждает вместе с мамой вслух. Если ученику непонятно условие задачи, нужно прочитать ему, разобрать с помощью игрушек. Главное не делать уроки за ребенка!

- А если ребенок принес плохую оценку?

- Сначала необходимо узнать, по какой причине она получена, дать ребенку высказаться, поинтересоваться у учителя. Нельзя ругать школьника, тем более в присутствии его одноклассников или друзей. А вот за хорошую отметку ребенка обязательно нужно похвалить, это станет стимулом. И всегда объясняйте получение «пятерки» проделанным трудом.

- Можно ли «платить» детям за пятерки?

- Некоторые родители начинают платить детям деньги за «пятерки», чего делать категорически нельзя. У ребенка сложится стереотип, что все вокруг ему должны деньги. Я предлагаю родителям бонусную систему для воспитания школьников. В течение дня ребенок выполняет свои элементарные обязанности: заправляет постель, чистит зубы, ходит в школу, получает хорошие оценки, делает уроки, вовремя ложится и встает, выносит мусор. Т.е. обязанности родители определяют сами, за день, который прошёл успешно, ребенок получает бонус. Денежный эквивалент бонуса каждая семья определяет самостоятельно. Если конструктор стоит 1000 руб., а бонус – 100 руб., то ребенок понимает, что 10 дней он будет хорошо себя вести и учиться и получит заслуженный подарок. Он узнает цену деньгам и своим игрушкам. Если ребенок плохо учится, не реагирует на замечания, бонусы отбираются. Такая система заставляет ребенка быть более организованным и ответственным.