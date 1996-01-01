Третья волна всё расставит по местам

Горячая пора во всех учебных заведениях продолжается. Приемные комиссии вузов работают как на фронте – на носу третья волна зачисления, а в училищах, колледжах и техникумах ждут, когда вузы наконец укомплектуются, и те выпускники, которым не довелось стать студентом, придут к ним. Учиться сегодня желают все, но поступление по новым правилам с учетом ЕГЭ внесло в абитуру этого года свои коррективы.

Как идет сегодня процесс зачисления? На этот вопрос журналиста «ЗР» ответили представители учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования Владивостока.

Вузы

Андрей ШУШИН, заместитель председателя приемной комиссии ДВГУ:

- Закончилась вторая волна зачисления, но окончательный результат будет известен только после третьей волны - 20 августа. В первую волну было очень много «двойников» или так называемых «мертвых душ». Это те ребята, которые имели высокие баллы по ЕГЭ, но разбросали документы во многие вузы, в том числе в московские и петербургские. В результате первой волны мы заполнили только треть бюджетных мест, вторая добавила еще одну треть. Думаем, что по итогам третьей волны зачисления мы заполним все бюджетные места. Конечно, есть факультеты, где все абитуриенты были взяты с первой попытки, например на специальности: «юриспруденция», «финансы и кредит», «международная экономика», «социо-культурный сервис и туризм», все направления африканистики, восточные факультеты (китаеведение, корееведение и другие).

Все бюджетные места были сразу закрыты и на тех факультетах и специальностях, которые предусматривали дополнительные испытания профессиональной направленности. Будущие журналисты, дизайнеры, студенты факультета физической культуры сначала проходили творческий конкурс, а потом уж оценивались их результаты ЕГЭ. Если у вуза была бы возможность ввести на все специальности и направления такие профессионально-ориентированные испытания, уверены, процесс зачисления прошел бы быстрее и лучше. С другой стороны, это бы опять привязало абитуриента к одному вузу и сама идея введения ЕГЭ - мобильность абитуриента и равные права для поступления для всех была бы искажена.

Кампания по приему в этом году самая эмоциональная. Вы бы видели, какие загнанные и взъерошенные носятся абитуриенты, то забирая, то перекладывая оригиналы документов и внутри одного вуза, и из других вузов и городов, где они тоже прошли по конкурсу, но решили там не оставаться. Нервы сдают и у детей, и у родителей. Конечно, новый закон дает абитуриентам огромные возможности выбора, некоторые подают документы в десятки и вузов по всей стране. То, что результаты зачислений вывешиваются на сайтах, позволяет абитуриенту узнать свое место в рейтинге из любого города, а при желании немедленно поехать туда или передать оригиналы документов, чтобы быть зачисленным. Есть, конечно, и минусы. Если мы раньше все вопросы о том, намерен ли абитуриент остаться на той специальности, куда он подал документы и прошел по конкурсу, выясняли на собеседовании, и зачисление проходило единственный раз, то сейчас этот процесс растянулся на полмесяца со всеми эмоциональными издержками поступающих и усложнил работу Приемных комиссий. Третья волна должна все расставить по местам.

Сергей ОГАЙ, ректор Морского государственного университета им. Г.И Невельского:

- На сегодняшний день МГУ выполнил набор на бюджетные места на 80%. Во-первых, в этот год Федеральное агентство по образованию выделило беспрецедентно большое количество бюджетных мест нашему вузу. Это сопоставимо в набором в 80-е годы - самым большим в истории вуза: 196 человек на судоводительский факультет, 175 - на механический, а если учитывать и наши филиалы, то это 238 и 250 мест соответственно. В этом году особый интерес ребята проявляют к электромеханическим специальностям. Учебный год мы встретим снова с электро-механическим факультетом, на который не было набора последние 5 лет. Считалось, что механик легко совместит и электро-механическую специфику. В реальности на флоте оказалась большая нехватка специалистов такого профиля, поэтому открыт набор и Агентство по высшему образованию выделило достаточно бюджетных мест. Уже более трех лет успешно идет набор на «нефтегазовые» специальности, но именно в этом году нам выделили по 25-30 бюджетных мест против 1-3 мест в прошлые годы. Это свидетельство того, что такие специальности актуальны и перспективны в регионе.

Слабо идет набор на специальности судоремонтного профиля, и понятно почему - и ребята, и их родители видят, что сегодня в крае просто нет судоремонтной базы. Возрождение этого сектора ожидается в ближайшие годы, но мало кто из абитуриентов желает рисковать.

На специальности гуманитарного профиля в этом году выделили всего по 1-3 бюджетных места, и поступление на этот профиль практически все было платным. Блок информационных специальностей почти завершил набор.

В этом году как никогда оказалось востребованным среднее профессиональное образование. ЭГЭ составило большую проблему для абитуриентов наших филиалов, например на Сахалине. Уровень подготовки абитуриентов там гораздо ниже, чем на материке, а в моряки обычно идут крепкие троечники. Многие из них побоялись сдавать, например, физику, а те, кто сдавал ЕГЭ по математике получили низкий балл. Именно их ЕГЭ и отсеял, и тогда на помощь ребячьей мечте «Хочу быть моряком!» пришли средние профессиональные заведения. Во Владивостоке мы даже не смогли удовлетворить всех желающих, пришлось брать на платное обучение тех, кому не хватило бюджетных мест.

Сузы

Ольга ВОГНЕРУБОВА, заместитель директора Владивостокского морского техникума:

- Набор в этом году идет тяжелее, чем в прошлые годы. ЕГЭ заставили сдавать не только тех, кто закончил школу в 2009 году, но и выпускников прошлых лет. Большинство из этих ребят только что отслужило в армии, и если раньше мы бы сразу взяли их, то нынче они отправились сдавать ЕГЭ. Понятно, что многие не сдали на необходимый балл. Другая часть ребят просто не успела доехать, ведь вторую волну ЕГЭ проводили в июле. Мы - негосударственное учебное заведение, и набор абитуриентов для нас очень важен. Сегодня скомплектованы группа судоводителей и группа механиков по 30 человек в каждой, а могли бы взять еще одну-две группы, и ребята приходили, но по новым правилам мы не смогли их принять.

Существуют и другие проблемы, например демографическая, выпускников в этом году объективно меньше. А еще вузы объявили вторую волну приема. Естественно, родители тех, кто закончил 11 классов стараются определить своих детей поближе к высшему образованию.

Александр Ильченко, директор профессионального училища № 9:

- Мы своих абитуриентов в принципе набираем. Если в плане у нас на этот год 225 учащихся, то уже сегодня мы набрали 180. Уверены, что в сентябре доберем необходимое количество, мы не теряем оптимизма. Просто пока еще нет потока «наших» ребят. Тех ребят, что не поступили в вузы, мы ждем в сентябре. Нельзя сказать, что в этом году ЕГЭ оказал положительное влияние на прием, все проходитсложнее. Это новое и для нас и для ребят, но мы справимся.

Алексей КАРПОВ, директор профессионального училища № 49:

- Набор в этом году проистекает неважно. На начальное профессиональное обучение не так повлияло введение обязательного ЕГЭ, как на высшее и среднее. Ведь мы принимаем выпускников на базе 9-го и 11-го классов без результатов ЕГЭ. В наше время получение рабочей специальности - это верный кусок хлеба. Повар, маляр-штукатур, газосварщик, слесарь по ремонту автомобилей будут востребованы всегда. Почему-то ребята считают эти профессии не престижными и не очень активно идут поступать. Вузы тоже в этом году нам «подставили ножку». Колледжи при вузах зачастую предлагают те же специальности, что и мы. Вот, например колледж ВГУЭСа в этом году имеет набор 1100 мест. У нас план 170 человек, на сегодня мы взяли 110, но готовы принимать ребят еще и еще, практически без ограничения весь август и сентябрь, а придут в октябре - возьмем и их. Предложим дополнительные консультации, чтобы догнать уже учащихся ребят, и обязательно возьмем.