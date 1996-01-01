На перекрестке Алеутской и Фонтанной появятся светофоры

На перекрестке улиц Алеутская и Светланская дорожные службы демонтировали трамвайную стрелку, ликвидировав поперечные металлические конструкции и зазоры между рельсами. Теперь здесь остались только рельсы для движения трамвайного маршрута №4.

Такая мера, по расчетам специалистов, ускорит движение транспорта на перекрестке, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Проведение работ стало возможным в связи с закрытием маршрута трамвая №7.

В ближайшей перспективе заработают светофоры на перекрестке Алеутской и Фонтанной. В качестве эксперимента планируется изменить схему движения на перекрестке Алеутской и Семеновской - здесь один из светофоров переедет на дорожный «островок» в центре перекрестка, освободив путь для непрерывного потока машин со стороны краевой больницы направо на Семеновскую (в сторону стадиона «Динамо»). Прорабатывается вопрос о целесообразности запрета поворота налево с Алеутской (со стороны краевой больницы) на Семеновскую.