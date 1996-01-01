Нам не страшен слабый рубль (опрос "ЗР")

Жизнь в России закаляет, и сегодня нас сложно удивить. Даже если нас посетят инопланетяне, кажется, никто из россиян и бровью не поведет. В любом случае, если идет массированная информационная кампания по обсуждению какой-либо проблемы, а в нашем случае это девальвация рубля, то мы понимаем, что начинают прощупывать общественное мнение: готов народ к потрясениям или стоит повременить. «ЗР» поинтересовался у приморцев, представляет ли с их точки зрения девальвация рубля опасность?

Татяна Шкарбан, временно безработная:

- С одной стороны чего волноваться из-за этой девальвации, когда и денег-то нет. Нечему сгорать. Так, я полагаю, думает большинство населения. Меня сама девальвация пугает, прежде всего, своей неизвестностью. Если же она произойдет, также будешь теряться в догадках о том, что же будет дальше? В советское время люди имели главное – стабильность. Сегодня же ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне.

Александр, юрист страховой компании:

- Опасаемся, конечно, опасаемся. Очень не хотелось бы при поездке заграницу неожиданно остаться с обесценившимися рублями. Цены на импортные товары в России еще более взметнутся вверх. Далеко ходить не надо, вчера чайник купил: в прошлом году он стоил 1500 руб., а в этом 2200 руб. Инфляция налицо! А это знакомые всем ростки девальвации, по моему мнению. На самом деле мы все уже до того привыкли к ценовым перепадам и в первую очередь в сторону повышения, что особо эта девальвация некого не волнует. По крайней мере, за моих друзей могу поручиться. А если серьезно, то наша страна, а Приморье в особенности, замкнута на импорт. Убери всю зарубежную продукцию с прилавков магазина, и можно, буквально как в советских гастрономах, декорировать полки горами из консервных банок или маргарина. Выходит, в который раз девальвация ударит по простому народу.

Ирина, инспектор по кадрам:

- Конечно, я переживаю как мать и женщина. Опасаюсь за финансовое благополучие семьи. Как водится, любые финансовые катаклизмы, тем более в нашей стране, ведут к продолжительной нестабильности. А значит, рушатся планы на будущее, а человек переживает дополнительный, и в некоторых случаях разрушительный стресс. Совсем бы не хотелось его в который раз испытывать.

Танмай ЧАКРАБАРТИ, генеральный директор компании «Джей рус»:

- Как человек, переживший девальвацию в 1998 г., я уже не боюсь. Но как директор компании, импортирующей продукт (чай) из-за рубежа, я понимаю, что девальвация ударит по нашему бизнесу. Чай пить не перестанут, но будут покупать его меньше и искать более дешевые марки. И развитие рынка будет заторможено. Остается надеяться, что если девальвация и будет, то она будет плавной. Тогда мы все сможем, планировать свои действия исходя из реальных прогнозов, и будет уверенность в завтрашнем дне.

Дарья, маркетолог:

- Мировой экономический кризис, безусловно, задевает экономику нашей страны, но я и руководство моей компании уже не пребываем в состоянии паники и страха, т.к. суровые экономические условия заставляют находить верные решения. Поэтому страха и перед девальвацией нет, т.к. если это станет фактом, то и с этим мы научимся жить и работать. Люди уже устали бояться, и ни я, ни мои знакомые не переводят свои сбережения в иностранную валюту, а просто продолжают спокойно жить.

Сергей, директор компании ACUMAN:

- Нам ничего не страшно, Мы к ней готовы всегда, как пионеры. Помните лозунги: «К борьбе за дело Коммунистической партии готов? Всегда готов!» Вот так и мы к девальвации относимся… как к неизбежности. Прожив в нашей любимой стране до 30 с лишним лет, я уже ничему не удивляюсь. А так девальвация налицо: в кошельках и холодильниках.

Татьяни и Свен, г. Мёлин (Швейцария):

- Мы находимся сейчас во Владивостоке в гостях, и в целом о кризисе и девальвации рубля нам слышать достаточно странно. Можем только сравнить: цены в наших супермаркетах на продукты питания (а Швейцария считается одним из самых дорогих государств Европы) даже ниже, чем во Владивостоке, исключая мясные продукты. Ставки по кредитам банки понижают, чтобы не потерять клиентов, 2-3% годовых, кажется. Ну и цены на недвижимость не снижаются. Скажем, в городе Сьон (французский кантон, два часа на электричке от Женевы) вполне можно купить трехкомнатную квартиру за ту же стоимость, что и во Владивостоке. А иногда и со встроенной мебелью.

Ольга, пенсионер (Кавалерово):

- Столько уже всего пришлось повидать, что даже не знаешь, чего бояться. Недавно с мужем получили компенсации по вкладам, так нам возместили девальвацию 90-х гг. Спасибо государству, конечно. Хотя наше поколение помнит, чему тогда равнялась тысяча рублей и чему она равна сейчас… Сегодня же надеемся только на себя да на детей. Ведем большое хозяйство, поднимаемся чуть свет и ложимся затемно. Попробуйте каждый день проводить в огороде, воду в дом натаскать, загнать скотину домой, а потом выдоить коров, сразу забудете о всякой девальвации. По правде говоря, до кризиса начала 90-х гг. представить себе не могли, чтобы будем держать такое хозяйство, но жизнь заставила, детей надо было поднимать. А вообще жить нужно простыми радостями, вкладывать все свои силы в воспитание детей и внуков, и тогда никакая девальвация не страшна.

Юлия, студентка:

- Мнений о девальвации рубля много, но есть, с моей точки зрения, два основных взгляда на этот вопрос: политиков и простых людей. Политики нас успокаивают, говорят, что не нужно бояться, девальвация будет происходить плавно и сможет стать шансом для нашего производства на рынке. Они обещают, что рубль будет плавающим, процесс инфляции будет контролироваться государством.

А на практике получается, человек идет в магазин - цены выросли, бензин подорожал, коммунальные платежи тоже, уровень жизни снижается, малый бизнес практически разорен. Как же выжить простому человеку в таких условиях? Ответ напрашивается сам: так как я являюсь рядовым гражданином, девальвация рубля напрямую повлияет на качество моей жизни, поэтому мне бы не хотелось, как и остальному населению нашей страны, чтобы в нашей стране произошла девальвация рубля. Хочется жить в развитой стране, без экономических потрясений.