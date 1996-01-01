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«Суббота доноров» в Дальнегорске объединила 8 добровольцев
В рамках всероссийской акции «Суббота доноров» в Дальнегорске тоже провели день донора, в течение которого сдали кровь 8 добровольцев. Главное – кровь сдать смогли те граждане, которые не могли этого сделать в будние дни.
Желающих стать донорами оказалось 15, но 7 человек «отсеялись» по медицинским показаниям. У кого-то из них был низкий гемоглобин, у кого-то поднялось давление. Остальные 8 человек сдали кровь. Все добровольцы пришли в пункт сдачи крови впервые. Как сообщила и.о. начальника отделения переливания крови дальнегорской больницы Светлана ДЬЯЧЕНКО, всех добровольцев предварительно обследовали на предмет наличия инфекции, гепатита, туберкулеза, венерических заболеваний, ВИЧ. Сданная кровь была сразу переработана и сдана в банк хранения крови. В ближайшее время дальнегорские медики объявят дату следующей «Субботы доноров».
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