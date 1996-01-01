Учебники стали подделывать

Представители крупнейших российских издательств заявили о том, что к 1 сентября цены на школьные учебники могут вырасти в полтора-два раза. Из-за инфляции отпускные цены издательств уже поднялись на 10–15%.

Сегодня один учебник стоит не меньше 120–150 рублей, и далеко не всем родителям по карману их полный комплект, сообщает bbcrussian.com. Многие родители покупают учебную литературу не в магазинах, а на книжных развалах, где проще приобрести учебник за более низкую цену. Правда, речь, скорее всего, пойдет о подделках — книгах, напечатанных в подпольных типографиях, а не в издательстве. Помимо далеко не лучшего качества бумаги и иллюстраций такие пособия, как правило, содержат массу неточностей и ошибок. Генеральный директор издательства «Просвещение» Александр Кондаков заявил о том, что торговцы поднимут стоимость учебников на 50–100% от отпускной, поскольку они будут вынуждены компенсировать текущие потери от продаж. Он тоже отметил, что в связи с подорожанием литературы ожидается всплеск производства контрафактной продукции. По мнению заместителя генерального директора издательского дома «Русское слово» Марины Лобзиной, подорожание учебников вызвано в первую очередь с повышением стоимости бумаги.