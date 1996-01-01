Несреднестатистический визит

Вопросы улучшения расчетов валового регионального продукта, их длительности, качества, а также вопросы, связанные с предстоящей переписью населения - 2010 были освещены в ходе, пресс-конференции с заместителем руководителя Росстата Александром СУРИНОВЫМ, курирующим методические проблемы статучета и подготовку к переписи в регионах. Также на вопросы отвечал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.

Александр Суринов прибыл во Владивосток на Всероссийское совещание руководителей территориальных органов государственной статистики по вопросам качества расчета валового регионального продукта (ВРП), внедрения двухуровневой интегрированной системы подготовки данных для национальных счетов (ДИС ПДНС) и подготовки к Всероссийской переписи населения - 2010.

ВРП - это самый сложный показатель современной статистики не только в России, но и в мире: на региональном уровне следует учитывать миграцию товаров, услуг, денег, рабочей силы, участие резидентов из других регионов в экономике данного региона и т. д. Кроме того, на территории регионов функционируют не только зарегистрированные в определенном регионе предприятия, но и территориально обособленные подразделения, что создает определенные сложности при подсчете ВРП. Также по указу президента одним из критериев оценки губернаторской деятельности является ВРП на душу населения, что служит причиной внимательного отношения администраций различных субъектов к расчетам статистов.

Заместитель руководителя Росстата обозначил и такую проблему, как разница экстрарегиональной экономики. Суть ее заключается в том, что сумма региональных продуктов должна равняться национальному продукту. Но ни в одной стране так не получается - всегда сумма региональных продуктов меньше, чем национальный продукт.

- Разница экстрарегиональной экономики - это те операции, которые мы не можем привязать к экономике конкретного региона. В 2007 году 10% национального продукта мы не могли отнести ни к одной из территорий. А уже в 2008 году разница составляла всего лишь 5% - прогресс очевиден.

В ходе пресс-конференции Александр Суринов отметил, что нельзя сравнивать различные регионы между собой по показателям ВРП, ведь даже с точки зрения географии регионы совершенно разные.

- Когда появятся данные расчетов ВРП за 2008 год? И чем можно объяснить длительность расчетов ВРП?

- Данные за 2008 год появятся скоро. Расчеты ВРП намного сложнее, чем, к примеру, ВВП. Мы их считаем 2 года. Это вызывает непонимание, недовольство региональных властей, Минэкономразвития. Но так считают все, даже самые прогрессивные, страны, с этим ничего поделать нельзя.

- Учитывается ли "теневая" экономика при расчетах ВРП?

- ВРП - это региональный упрощенный аналог ВВП. Идеологически ничего не меняется. Но идет уточнение, связанное с улучшением информации. Недавно, например, мы изменили штаб наблюдения по страховым компаниям: ввели официальную форму отчетности, добавив показатели, характеризующие деятельность страховой компании не только в целом, но и в региональной привязанности.

- Александр Евгеньевич, помимо ВРП вы курируете проведение Всероссийской переписи населения. Как оцениваете подготовку Приморья к этому мероприятию?

- В целом край готов к переписи населения. Но она, скорее всего, будет перенесена с 2010 на 2012 год. Причина - исключительно финансовая. 2010 год ожидается сложным с точки зрения бюджета. Откладывать на "выборный" 2011 год нецелесообразно, а переносить дальше 2012 года нельзя, т. к. это будет нарушением Федерального закона о Всероссийской переписи населения, обязывающего проводить перепись не реже, чем один раз в 10 лет. Мы уже получили предварительное одобрение Минэкономразвития, и сейчас готовится соответствующий проект распоряжения правительства.

Вопросы улучшения расчетов валового регионального продукта, их длительности, качества, а также вопросы, связанные с предстоящей переписью населения - 2010 были освещены в ходе, пресс-конференции с заместителем руководителя Росстата Александром СУРИНОВЫМ, курирующим методические проблемы статучета и подготовку к переписи в регионах. Также на вопросы отвечал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.

Александр Суринов прибыл во Владивосток на Всероссийское совещание руководителей территориальных органов государственной статистики по вопросам качества расчета валового регионального продукта (ВРП), внедрения двухуровневой интегрированной системы подготовки данных для национальных счетов (ДИС ПДНС) и подготовки к Всероссийской переписи населения - 2010.

ВРП - это самый сложный показатель современной статистики не только в России, но и в мире: на региональном уровне следует учитывать миграцию товаров, услуг, денег, рабочей силы, участие резидентов из других регионов в экономике данного региона и т. д. Кроме того, на территории регионов функционируют не только зарегистрированные в определенном регионе предприятия, но и территориально обособленные подразделения, что создает определенные сложности при подсчете ВРП. Также по указу президента одним из критериев оценки губернаторской деятельности является ВРП на душу населения, что служит причиной внимательного отношения администраций различных субъектов к расчетам статистов.

Заместитель руководителя Росстата обозначил и такую проблему, как разница экстрарегиональной экономики. Суть ее заключается в том, что сумма региональных продуктов должна равняться национальному продукту. Но ни в одной стране так не получается - всегда сумма региональных продуктов меньше, чем национальный продукт.

- Разница экстрарегиональной экономики - это те операции, которые мы не можем привязать к экономике конкретного региона. В 2007 году 10% национального продукта мы не могли отнести ни к одной из территорий. А уже в 2008 году разница составляла всего лишь 5% - прогресс очевиден.

В ходе пресс-конференции Александр Суринов отметил, что нельзя сравнивать различные регионы между собой по показателям ВРП, ведь даже с точки зрения географии регионы совершенно разные.

- Когда появятся данные расчетов ВРП за 2008 год? И чем можно объяснить длительность расчетов ВРП?

- Данные за 2008 год появятся скоро. Расчеты ВРП намного сложнее, чем, к примеру, ВВП. Мы их считаем 2 года. Это вызывает непонимание, недовольство региональных властей, Минэкономразвития. Но так считают все, даже самые прогрессивные, страны, с этим ничего поделать нельзя.

- Учитывается ли "теневая" экономика при расчетах ВРП?

- ВРП - это региональный упрощенный аналог ВВП. Идеологически ничего не меняется. Но идет уточнение, связанное с улучшением информации. Недавно, например, мы изменили штаб наблюдения по страховым компаниям: ввели официальную форму отчетности, добавив показатели, характеризующие деятельность страховой компании не только в целом, но и в региональной привязанности.

- Александр Евгеньевич, помимо ВРП вы курируете проведение Всероссийской переписи населения. Как оцениваете подготовку Приморья к этому мероприятию?

- В целом край готов к переписи населения. Но она, скорее всего, будет перенесена с 2010 на 2012 год. Причина - исключительно финансовая. 2010 год ожидается сложным с точки зрения бюджета. Откладывать на "выборный" 2011 год нецелесообразно, а переносить дальше 2012 года нельзя, т. к. это будет нарушением Федерального закона о Всероссийской переписи населения, обязывающего проводить перепись не реже, чем один раз в 10 лет. Мы уже получили предварительное одобрение Минэкономразвития, и сейчас готовится соответствующий проект распоряжения правительства.