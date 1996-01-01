В столице Приморья убирают трамвайные линии

На пересечении ул. Светланская и Алеутская во Владивостоке начался демонтаж трамвайных путей. С раннего утра 15 августа специалисты дорожных служб пустили в ход экскаваторы, на место убранных трамвайных рельсов засыпается щебенка, идет подготовка к асфальтированию. Проезд от площади Семеновской в сторону ул. Фокина также закрыт.

В связи с закрытием главного перекрестка города были изменены некоторые маршруты городских автобусов. Причем некоторые водители маршрутных автобусов узнавали об изменениях своего пути, лишь вплотную приблизившись к месту работ, что наталкивает на мысли о спешно принятом городскими властями решении относительно судьбы трамваев.