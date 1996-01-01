Землю ждет катастрофическое землетрясение

В ближайшие 10 лет миру грозит землетрясение, которое по масштабу будет сравнимо со стихийным бедствием у берегов Индонезии в 2004 году, жертвами которого стали сотни тысяч человек. Об угрозе предупредили российские ученые, которым удалось создать модель предсказания сейсмических катастроф.

Группа исследователей из московского Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН РФ выработала алгоритм, который прогнозирует, где и когда могут произойти мегаземлетрясения. Об этом объявил ведущий научный сотрудник института, доктор физико-математических наук Владимир КОСОБОКОВ на международной конференции Европейского геофизического союза, пишет научный журнал New Scientist.

Ученые установили, что крупнейшие землетрясения имеют четкую цикличность, при этом их мощность усиливается к концу цикла. Пользуясь своей моделью, российские исследователи пришли к выводу, что очередная сейсмическая катастрофа произойдет до 2018 года, и ее последствия будут сравнимы с катаклизмом у берегов острова Суматра.