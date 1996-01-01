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Армагеддон до востребования

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Четыре года назад Конгресс США поручил NASA обнаружить и уничтожить 90% потенциально опасных для планеты астероидов к 2020 году. Для этого необходимо построить новый телескоп или систему наблюдения за космическим пространством, с помощью которых можно было бы обнаружить космические объекты, пишет "Утро.Ru".

Общий же бюджет, необходимый для уничтожения астероидов, по подсчетам специалистов, составляет около $800 млн. Однако у аэрокосмического агентства таких денег нет. Минимальная же сумма, которая необходима для уничтожения наиболее опасных объектов диаметром более 300 м, составляет около $300 млн. Но даже этих денег пока нет в наличии, поскольку Белый дом посчитал проект слишком дорогим. Сейчас на охоту за астероидами агентство тратит всего только $4 млн в год.

Тем временем, по предварительным оценкам специалистов NASA, в Cолнечной системе насчитывается около 20 тыс. астероидов и комет диаметром больше 140 м, которые могут столкнуться с Землей. Все они, хотя и не способны уничтожить Землю, вполне могут превратить в пыль целый регион и привести к непредсказуемым последствиям.

В настоящее время ученым известно о расположении 6 тыс. подобных объектов. Где находятся остальные и какова опасность их столкновения с Землей, без новых телескопов выяснить невозможно.

По наблюдениям астрономов, ближайшая угроза Земле из космоса идет от гигантского астероида, носящего зловещее имя Апофис. Установлено, что он неумолимо приближается к нашей планете и ближе всего будет в пятницу, 13 апреля, 2029 года. Наблюдать его смогут жители Азии и Северной Африки. Вероятнее всего, отмечают ученые, астероид пройдет на расстоянии 34,4 тыс. км от Земли.

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