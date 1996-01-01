Газопровод был принят "в штыки"

Они не хотят рисковать жизнью и здоровьем, лишаться нерестилищ ценных пород рыбы и ставить под угрозу уникальные заповедные территории. Представители Газпрома пообещали доработать документ.

Напомним, начало строительству газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" 31 июля в Хабаровске в торжественной обстановке положил председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН. Магистральный газопровод станет частью системы на востоке страны, газифицирует Приморье и позволит экспортировать сахалинский газ в Китай и на Корейский полуостров. Приморский поселок Хасан станет конечной точкой на территории России. Труба пересечет весь Приморский край и Хасанский район. По закону необходимо, чтобы местные жители согласились со строительством на общественных слушаниях. Первое обсуждение состоялось в Хасанском районе 23 июля. Но представитель проектировщика из Нижнего Новгорода не сумел ответить на заданные ему вопросы. Хасанцы создали согласительную комиссию из 14 человек для подготовки своих предложений. На прошлой неделе, 12 августа, представители общественности Хасанского района, ученые и экологи, обсудив проблему за "круглым столом" в Биолого-почвенном институте ДВО РАН, выработали рекомендации проектировщику. Без их учета общественность не даст согласия на строительство магистрального газопровода, что, согласно Федеральному закону № 174 "Об экологической экспертизе", поставит под сомнение выполненный проект.

Газопровод несет с собой серьезные риски для местного населения, утверждают ученые.

- По нормативным документам допускается одна авария в пять лет на одну тысячу км газопровода, но через десять лет частота аварий увеличивается в 10 раз, то есть аварии будут происходить ежегодно, - сообщил житель Хасанского района и председатель согласительной комиссии Андрей ФЕРЕФЕРОВ. - При давлении в 98 атмосфер, которое будет в трубе, за одну аварию в среднем вытекает 13 млн кубометров газа. Даже одна авария способна нанести огромный вред природе. А если рядом окажется огонь, то газ взорвется. Взрыв создаст воронку размером шестьдесят на сорок метров и глубиной в 13 метров. Вы только представьте! А если рядом окажутся люди?!

Стоит учесть, что 65% Хасанского района ежегодно выгорают от сезонных палов травы. Так что опасность взрывов весьма велика, предупреждают приморские ученые и предлагают для защиты газопровода создавать "зеленые полосы", которые могли бы остановить огонь.

Проблема обостряется тем, что газопровод планируют проложить по побережью недалеко от железнодорожной ветки, рядом с природными охраняемыми территориями, заповедниками, в том числе через заказник "Леопардовый". Пересечет нерестовые реки: Барабашевку, Нарву, Пойму и Рязановку. Даже по нормативным документам, как минимум в ближайшие после строительства пять лет нерест будет нарушен. А фактически рыба из рек может уйти навсегда, беспокоятся приморские экологи. Они считают, что можно решить проблему. Но трубу нужно прокладывать не под рекой, а над ней, то есть лучше не бурить землю, а строить эстакады.

- Газопровод кроме потерь и опасности не обещает ничего хорошего населению, - возмущается член оргкомитета "круглого стола" Татьяна ВШИВКОВА.

Всего 200-300 человек получат рабочие места на строительстве газопровода. На жизни Хасанского района это существенно не скажется. Приморский бюджет получит лишь мизерную плату за аренду земли под газопроводом. Причем труба пройдет мимо всех населенных пунктов Хасанского района. Лишь на ТЭЦ-2 Владивостока пойдет отдельная ветка, да еще одна будет проложена по дну Амурского залива от поселка Приморский до острова Русский к объектам саммита АТЭС.

Газпром должен нести не только риски, но и социальную ответственность перед местными жителями - такую позицию заняли представители общественности, экологи и ученые Приморья. Экологические организации намерены провести собственную комплексную экспертизу проекта и представить ее результаты как специалистам, так и общественности.