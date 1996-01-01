Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке наметились позитивные тенденции
Мониторинг социально-экономического развития Владивостока за первое полугодие (январь-июнь 2009 года) подготовлен управлением экономики и развития предпринимательства администрации города.
Одним из важных позитивных показателей стала рождаемость во Владивостоке - за первое полугодие родилось 2 985 малышей, что на 56 человек больше, чем за тот же период 2008 года (+1,9%). Снизилась и смертность населения: 3 492 умерших (прошлогодняя цифра выше - 3 865). И все же в целом печальная тенденция превышения смертности над рождаемостью сохраняется. Кстати, численность населения Владивостока - 605,1 тыс. человек.
В экономике зафиксированы как положительные, так и отрицательные тенденции. Например, по-прежнему испытывает сложности сфера жилищного строительства: в январе-июне текущего года введено 68,8 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, что на 4,9% ниже соответствующего показателя за январь-июнь 2008г. Пока скромная, но все-таки тенденция роста зафиксирована в сфере потребительского рынка товаров - по одному проценту прибавили оборот в общественном питании и розничной торговле.
Среднемесячная зарплата в краевом центре составляет 21245 руб., или 112,7 % к соответствующему периоду 2008 года, сообщает пресс-служба города.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова