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Во Владивостоке наметились позитивные тенденции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мониторинг социально-экономического развития Владивостока за первое полугодие (январь-июнь 2009 года) подготовлен управлением экономики и развития предпринимательства администрации города.

Одним из важных позитивных показателей стала рождаемость во Владивостоке - за первое полугодие родилось 2 985 малышей, что на 56 человек больше, чем за тот же период 2008 года (+1,9%). Снизилась и смертность населения: 3 492 умерших (прошлогодняя цифра выше - 3 865). И все же в целом печальная тенденция превышения смертности над рождаемостью сохраняется. Кстати, численность населения Владивостока - 605,1 тыс. человек.

В экономике зафиксированы как положительные, так и отрицательные тенденции. Например, по-прежнему испытывает сложности сфера жилищного строительства: в январе-июне текущего года введено 68,8 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, что на 4,9% ниже соответствующего показателя за январь-июнь 2008г. Пока скромная, но все-таки тенденция роста зафиксирована в сфере потребительского рынка товаров - по одному проценту прибавили оборот в общественном питании и розничной торговле.

Среднемесячная зарплата в краевом центре составляет 21245 руб., или 112,7 % к соответствующему периоду 2008 года, сообщает пресс-служба города.

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