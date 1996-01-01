Во Владивостоке могут ввести единые "жировки"

Глава Владивостока провел совещание с руководителями управляющих компаний города. В ходе встречи Игорь ПУШКАРЕВ предложил ввести новый механизм работы, удобный для горожан, - оплата услуг всех УК через единый кассовый центр, квитанции единого образца. И жалобы на ненадлежащее обслуживание - также в единую структуру.

"Сегодня на рынке ЖКХ творится неразбериха, - обратился Игорь Пушкарев к руководителям управляющих компаний города. - У вас было много времени, чтобы показать себя, проявить, принять участие в реализации федерального закона №185-ФЗ, с помощью которого можно проводить капремонт жилого фонда. Однако вместо этого идет дележ домов, борьба за то, кому их обслуживать, а вернее - кому получать деньги с жильцов. Причем порой "граница" раздела интересов воюющих друг с другом управляющих компаний проходит по середине дома... Мы не намерены и дальше терпеть сложившееся положение вещей. Предлагаю вам начать работать, как положено. И начать необходимо с введения новых механизмов контроля за тем, как собираются денежные средства с людей и куда они расходуются". Слова мэра приводит пресс-служба горадминистрации.