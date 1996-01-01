Да будет свет в реформе ЖКХ

В очередной раз отключают электричество, и в очередной раз невольно приходят мысли вроде: "Конечно, это все замечательно: вечер, свечи, закат за окном, даже проводное радио попискивает (замечательное напоминание о советских временах) - романтика...".

А с другой стороны, ведь и ужин приготовить надо, да хотя бы новости какие посмотреть по ТВ для успокоения души - увидеть, к примеру, что в какой-нибудь далекой деревушке единственный мост, по которому доставляют продовольствие, вот-вот обрушится, а единственную линию подачи электричества снесло деревом после метели в феврале, в общем, еженедельные вечера без света и компьютера в моем доме - просто рай в сравнении с тем, что творится в этой деревушке.

Почему же так? Живем вроде в XXI веке, практически в цивилизованной стране, а с элементарными удобствами и условиями жизни не можем разобраться. Провели реформирование ЖКХ, вместо ЖЭУ появились управляющие компании, товарищества собственников жилья. Еще в преддверии реформы число компаний, желающих стать управляющими и честно и добросовестно обслуживать многоквартирные дома, стремительно возросло. Провели тендер, так сказать, для отсева всяких там "однодневок" и, казалось бы, "выявили и устранили". Только спустя некоторое время оказалось, что эти компании, успешно прошедшие тендер, почему-то деньги собирают, а обязанности свои не выполняют.

Обнадеженные жильцы, которых управляющая компания уверяла, что в случае подписания договора на обслуживание дом ожидает капитальный ремонт, асфальтирование прилегающей территории чуть ли не до Светланской, и т. д. и т. п., так и ждут хотя бы косметический ремонт в подъездах и, по подозрениям, так и будут ждать его еще лет двадцать. Но это еще не самый крайний случай. Многие, наверное, слышали о ситуациях, когда две управляющие компании ведут борьбу за какой-либо дом. Тут идут в ход самые разные приемы, и ни одна из них не хочет уступить. А бедным жильцам приходят счета на одну и ту же услугу одновременно от обеих компаний - вот и разбирайся, кому тут платить.

Рассмотрим другой случай - ТСЖ. Вроде все просто - ходи на собрания, выбирай председателя и вместе, всем товариществом, решай все проблемы. Зачастую это заканчивается просто одним- единственным собранием от силы из 15 человек (со всего дома) и выбором председателя (путем уговоров и фраз "ну должен же кто-то, в конце концов, согласиться"). Конечно, может попасться действительно активист, который душой и телом болеет и за дом, и за соседей. Но обычно таких находится немного. Проблема всех этих товариществ кроется в простом равнодушии самих жильцов: никому не хочется после тяжелого рабочего дня сидеть два часа на лужайке возле дома и решать, с какого этажа начать ремонт и стоит ли в этом году менять трубы.

Но все же вернемся к управляющим компаниям как к более распространенному и более проблемному виду решения вопросов жилищно-коммунального характера. Чаще всего компания стремится заполучить себе как можно больше домов - еще бы, и дураку понятно, что с каждым домом прибыль компании возрастает. Но с количеством домов возрастает и количество проблем в них, а решать это должна одна-единственная управляющая компания. Должна, но не стремится. Плюс ко всему, "подопечные" компании разбросаны по всему городу, а офис находится лишь в одном каком-то определенном месте. Пока доедешь до офиса, невольно вспоминаешь старый добрый ЖЭУ, находившийся в доме напротив. Приезжаешь, а тебе говорят: "А сегодня день неприемный!". "Как не приемный? - удивляешься ты. - Я ведь утром звонила, мне сказали, что можно подъехать". "Ничего не знаю, приходите завтра",- с милой улыбкой отвечают тебе. А люди ведь специально с работы отпрашиваются.

В конце июня было торжественно объявлено, что партия "Единая Россия" берет под контроль работу управляющих компаний в краевом центре. Это связано с тем, что в приемную Владимира ПУТИНА, расположенную в здании Дальрыбвтуза, поступило больше всего обращений, касающихся работы управляющих компаний по ремонту и благоустройству жилого фонда и придомовых территорий. Вот, вроде бы, и вопрос поставлен, и меры начали принимать, создана очередная организация "на общественных началах"... Только вот надолго ли ее хватит, и не станет эта благородная общественная организация очередной бюрократической организацией? Вопрос риторический, как и любой вопрос, касающийся ЖКХ...