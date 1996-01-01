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Ввод в эксплуатацию кардиоцентра под угрозой срыва
Полпред Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев посетил на прошлой неделе строящийся в Хабаровске федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Осмотрев блоки, Виктор ИШАЕВ сделал вывод, что поручение Президента России Дмитрия Медведева о завершении строительства медицинского центра находится под срывом, сообщает РИА "ПримаМедиа".
По словам полпреда, из 13 блоков лишь 1 готов к монтажу уникального медицинского оборудования. Полпред выразил сожаление по поводу незавершенных наружных отделочных работ. "Отсутствуют цоколи, не вынесены козырьки, а главное - сейчас нет финансирования. Подрядчик работает без денег. Затеяны какие-то проверки. Бога ради, но это не должно мешать работе. Пока я вижу, что здесь никто не работает", - отметил Виктор Ишаев. До сих пор не выполнено решение президента о передаче строительства этого объекта из ведения Росздрава в "Ростехнологии". "Помещения не сданы, помещения не приняты. Не прибыла в Хабаровск организация, осуществляющая монтаж оборудования, а ведь мы знаем, что на монтаж томографов, МРТ, кардиографов требуется минимум 3 месяца...", - сказал он. Полпред провел совещание с заинтересованными сторонами и дал ряд поручений для скорейшего решения сложившейся ситуации.
"Не надо забывать, что объект строится в рамках реализации национального приоритетного проекта здравоохранения. Всего 12 подобных центров по всей стране. Мы должны сделать все, чтобы выполнить намеченный проект и сдать в эксплуатацию этот объект, который ждут все дальневосточники. Здесь будут лечиться и жители Камчатки, и Сахалина, и Приморья. Это очень важная стройка для нас", - заключил Ишаев. "В ближайшие дни я буду направлять президенту страны доклад о том, что его поручение о строительстве центра сердечно-сосудистой хирургии находится под срывом. Когда Дмитрий Анатольевич посещал этот объект, встречающие называли сроки - октябрь 2009 года. Очевидно, в октябре объект не будет сдан", - заявил полпред.
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