Новый сезон в "Вавилово"

Выставка изысканного фарфора и столового серебра знаменитых Домов Европы, прошедшая в "Вавилово" в конце июня, ознаменовала открытие нового сезона усадьбы. Висевшие над приморской столицей тучи расступились, демонстрируя нежную синеву неба и щедрость летнего солнца. Великолепно сервированные презентационные столы утопали в зелени и цветах вавиловского сада.

Место для презентации лиможского фарфора Haviland, стерлингового серебра 925-й пробы Robbe&Berking, шведского стекла Orrefors и Kosta Boda, роскошных аксессуаров дизайнерской марки Alessi, благородной, "вечной" кухонной утвари Silit и других тщательно подобранных европейских брендов было выбрано неслучайно: марки, символизирующие преемственность многовековых традиций и истинные семейные ценности, выставлялись в настоящем родовом гнезде с атмосферой аристократичного дворянского прошлого.