Новая линия на троих

Начинает работу новая грузопассажирская паромная линия Донхэ (Корея) – Сакаиминато (Япония) – Донхе – Владивосток. Первое прибытие во Владивосток состоится 6 июля. Инициаторы открытия – администрации Приморского края, префектуры Тоттори (Япония) и провинции Кангвон (Южная Корея).

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, паром будет заходить в порт Владивосток один раз в неделю, по вторникам. Ежегодно планируется выполнять не менее 48 заходов парома в порт Владивосток. Обслуживание линии будет осуществлять паром Eastern Dream 1993 года постройки. Его скорость – 20,15 узлов, вместимость – 500 человек. Деятельность линии ориентирована на перевозку генеральных грузов и обслуживание пассажиров и туристов, следующих в Российскую Федерацию из Японии и Южной Кореи и обратно. Открытие данной линии будет способствовать укреплению добрососедских отношений между этими странами.