Отдыхать нельзя работать

Запятую в этой фразе с взаимоисключающими действиями каждый ставит самостоятельно. Там, где считает нужным.

Разразившийся кризис влияет на отношение к отдыху и путешествиям по-разному. Для одних стал железным аргументом в пользу работы и оправданием трудоголика: ситуация не та, чтобы расслабляться. Для других, напротив, явился поводом пересмотреть отношение к жизни.

Так, муж моей подруги, долгое время не выезжавший никуда, кроме командировок ("Ну не могу оставить бизнес!" – восклицал он, отправляя семью на отдых), осенью понес серьезные убытки и едва вообще не лишился дела. "Понимаешь, я все время откладывал отдых на потом, мол, поставлю бизнес на ноги, придут другие времена... Поставил. И дождался других времен: чуть не разорился. Ради чего пахал все эти годы?". Он бросил все и улетел с семьей в Малайзию и Сингапур. Вернулся не просто обновленным энергетически, результатом поездки стал заключенный месяцем позже выгодный контракт и перепрофилирование бизнеса. Трехнедельный отпуск открыл второе дыхание и стал точкой отсчета нового отношения к жизни.

"ДК" попросил своих читателей поделиться наиболее яркими отпускными впечатлениями. Может быть, их рассказы подвигнут заядлых трудоголиков и пессимистичных скептиков на то, чтобы использовать отпуск как шанс взглянуть на происходящее в жизни и бизнесе под другим углом зрения?

Наталья ВОЙЧУК, директор филиала в г. Хабаровке Тройка Диалог:

– Вообще-то я люблю отдыхать не летом, а весной, согреваясь где-нибудь после холодной зимы, либо осенью, набираясь впечатлений и эмоций перед зимой. В прошлом году наконец-то осуществила свою мечту и встала на горные лыжи: приехала во французскую деревушку в Альпах и брала уроки в лыжной школе, считающейся лучшей в мире. Там я смогла и мечту осуществить, и французский подучить, чего и всем желаю!

Если говорить о летнем отдыхе, то очень яркие впечатления остались от путешествия по северной Италии: в полной мере ощутила свободолюбивый характер итальянцев и местный колорит. У них можно многому научиться, например, не переживать по мелочам, а относиться ко всему философски, с долей юмора и пофигизма. Например, итальянцы запросто могут вам продать билет на поезд на место, который уже продан. Так я оказалась в компании французов, с которыми мы, сидя в тамбуре, пели "Марсельезу" два часа до Рима, когда проиграли битву с японцами за места в поезде. Помню, как танцевали всю ночь с итальянцами в аэропорту Венеции, когда наш самолет задержали на ночь, а из магазинов работал только Duty-free, предлагающий исключительно спиртное. Думаю, нам многому нужно учиться у итальянцев, особенно их любви к жизни и веселому нраву. Во времена перемен это особенно важно.

Виталий КУЛЮШИН, Почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке:

– Отпуск я предпочитаю проводить в странах Юго-Восточной Азии, в основном, конечно, в Таиланде. Казалось бы, знаю об этой стране все, исколесил ее вдоль и поперек, но она не перестает меня удивлять. Так, во время последней поездки на Пхукет особенно впечатлила экскурсия на остров Джеймса БОНДА. Катер доставил нас в залив Пханг Нга, а к самому острову мы подплывали на каноэ, что уже принесло массу ярких эмоций. Дальше нас ожидали красивейшие гроты, мангровые рощи, пещеры с бриллиантовыми вкраплениями, в темноте то и дело мелькали летучие мыши, потревоженные нашими голосами... – все было пропитано духом приключений. Неудивительно, что именно здесь снимался один из фильмов о неуловимом агенте 007. Не менее загадочными оказались и соседние острова: Хонг – с лабиринтом красивейших лагун и пещер – и Панак, на котором среди скал спряталось таинственное внутреннее озеро. В завершении вдоволь накупались в чистейшем заливе, пообедали в огромном морском ресторане и понаблюдали за жизнью местного населения, которое здесь называют тайскими цыганами.

Елена ЯКИМЕНКО, Управляющая филиалом ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Владивостоке:

– Поскольку в Приморье летом всегда можно отдохнуть на природе или на море (даже в пасмурную погоду пребывание на островах приносит массу ярких впечатлений), то летние месяцы обычно проводим, не выезжая за пределы края, а вот зимой всегда тянет в теплые страны. Последний отпуск я провела на Филиппинах, посетив сразу несколько островов. Самые яркие впечатления остались от Боракая. Настоящий рай. С одной стороны – белоснежные пляжи с шелковистым песком, похожим на муку, с другой, достаточно ветреной – прекрасные условия для кайт-серфинга. На этом небольшом острове каждому находится занятие по душе: дайвинг, кайт-серфинг, SPA, гольф... А еще на острове потрясающая природа, можно посетить Мертвый лес, спуститься в пещеры или добраться на мотоцикле на гору Лахо. Берег усыпан ресторанчиками с самыми разными кухнями мира, большинство из них – на свежем воздухе, в непосредственной близости к морю и с видом на закат, который является самым потрясающим зрелищем на острове. Мы жили в отеле, расположенном на знаменитом Белом пляже, и все вечера проводили на берегу океана, любуясь закатом под гитарный аккомпанемент одного из местных жителей. Каждый вечер он пел песню "Боракай – это лучшее место на земле", и я с ним абсолютно согласна: это действительно одно из самых прекраснейших мест на планете.

Вера ГЛАЗКОВА, директор галереи современного искусства "Арка" (г. Владивосток):

– В самом сердце Прованса на высоком холме над городом Ванс возвышается белоснежный замок... Chateau du Domaine St. Martin – царство райской тишины и покоя – носит имя самого почитаемого во Франции святого – Мартина ТУРСКОГО, жившего в этих местах в IV веке нашей эры. Размеренная жизнь в изысканных интерьерах этого средневекового замка, удивительные пейзажи французской Ривьеры, лазурное небо, яркое солнце, воздух, наполненный ароматами дикорастущих трав и цветов, – ... время, которое мы провели там с друзьями, было таким счастливым!

Наше путешествие началось в Париже. Арендовав автомобиль, мы проехали по Бургундии до города Ванс, останавливаясь в отелях с оригинальными интерьерами и изысканной французской кухней, которую я считаю лучшей в мире. Солье, Дижон, Лион, Марсель, Ницца, Сен Поль де Ванс – поездка была настолько динамичной, яркой и насыщенной, что воспоминания до сих пор вызывают самые положительные эмоции. Возможно, это связано с тем, что в это время мы отмечали замечательную семейную дату.

Оксана МАКСИМОВА, директор ТЦ "Дети-Ландия", г. Биробиджан:

– Все началось с внезапного желания увидеть Байкал. Туроператор предложил нам маршрут Байкал-Хубсугул (Монголия), рассчитанный на иностранцев. Мы согласились, рассудив, что вряд ли когда-нибудь поедем специально в Монголию. Тогда мы еще не подозревали о том, что эта поездка в корне перевернет наши представления о полноценном отпуске. Предпочитаемый нами ранее отдых в тропиках не идет ни в какое сравнение.

Безусловно, и Сибирская Швейцария, и путешествие к Теплому Озеру, и поездка на поезде по КБЖД – "золотой пряжке стального поезда России" – оставили сильные впечатления, но Северная Монголия нас просто покорила. Здесь время словно замерло: монголы по-прежнему свято чтут духов, верят в грозную силу шаманов, а в степях лениво пасутся мохнатые сарлыки. Проживание в гостевых гэрах – войлочных юртах, – мастер-классы по приготовлению монгольских национальных блюд, в т.ч. из целого барана, катание на лодках по серебристо-зеркальной глади высокогорного Хубсугула, рыбалка, стрельба из лука, общение с шаманами, участие в древних монгольских ритуалах, первые в жизни верховые прогулки на лошадях, подбиравшихся под темперамент каждого – это было не просто незабываемо. Это было фантастически здорово!

Кстати, если раньше для меня за словом "степь" скрывалось нечто неодушевленное, то теперь я точно знаю: в ней кипит такая жизнь! На каждом квадратном метре, сменяя друг друга, цветет и благоухает столько растений, что воздух кажется таким густым, хоть ложкой черпай. Причем каждое дуновение ветерка доносит все новые и новые волны ароматов. Кажется, разгонись, подпрыгни – и полетишь! А еще здесь как-то все сразу становится на место: понимаешь, что на самом деле скрывается за понятиями "равновесие", "гармония", "естественный порядок вещей".

Честно говоря, вернувшись из Монголии, мы подумали, что Байкал проигрывает своему младшему монгольскому брату. Но рассказы и снимки участницы нашей группы, совершившей затем путешествие к сердцу Байкала – острову Ольхон, убедили, что это не так. А значит, у нас есть повод вернуться в эти места.