Натюрморты на вкус

Хабаровские галеристы открыли цикл выставок, посвященных различным жанрам живописного искусства. Первой стала выставка натюрмортов, гости которой смогли прочувствовать творчество хабаровских художников не только зрительно.

Идейные вдохновители галереи "Паллаццо" решили опредметить искусство, что позволило посетителям попробовать на вкус. Так, например, картина, на которой художник живописно изобразил лесные грибы, была иллюстрирована настоящими подосиновиками, будто только что сошедшими с полотна. Напротив были экспонированы натюрморт с ярко оранжевыми мандаринами – точными прообразами изображенных, неподалеку расположилась корзина с яблоками, иллюстрирующая написанные маслом фрукты, рядом – плетеная корзина с хлебом, булками и баранками, аппетитно дополняющая образ, выполненный на холсте автором. А посреди зала расположилось множество подушек и матрацев, декорированных пледами и ковриками, кузовок со свежими пирожками. Любой мог присесть без всяких стеснений и формальностей, обменяться впечатлениями с авторами работ, друзьями и незнакомцами: атмосфера выставки, дополненная дружескими бокалами хорошего вина, ой как располагала на приятное общение и знакомства. Более того, организаторы заранее приготовили мольберт, краски, бумагу, и любой желающий мог попробовать перенести на холст расположенную напротив композицию. Неудивительно, что оригинальный формат выставки привлек в галерею большое число гостей.