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Владивосток под парусами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке прошла первая выставка катеров и яхт "Vladivostok boat show 2009". Ее организаторы — яхт-клуб "Семь футов" и маркетинговое агентство "Открытое небо" — решили сделать ее центральной площадкой для установления деловых контактов яхтенной индустрии России и стран АТР.

Поэтому среди участников выставки были представители компаний-производителей и дистрибьюторов яхт, катеров, водной спортивной техники и сопутствующих товаров из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Японии, в том числе предоставляющие услуги и сервис в сфере яхтинга, водных видов спорта, туризма и отдыха, а также товаров класса luxury.

Посетители выставки — настоящие и потенциальные владельцы яхт и катеров, а также любители морских видов отдыха и спорта — могли не только провести деловые встречи в комфортной обстановке, но и просто отдохнуть всех семьей. Причем занятие по вкусу могли найти и взрослые, и дети. Майская погода явно благоволила к устроителям и участникам, и шоу-программа второго дня выставки привлекла массу зрителей. Открытый кубок по водно-моторному спорту на призы "Vladivostok Boat Show 2009", юношеская парусная регата и гребля на лодках класса "Дракон" украсили морскую акваторию. А любительский запуск воздушных змеев порадовал тех, кто пока только примеряется к морским видам спорта, например к кайтингу или виндсерфингу. Вот так посмотришь на счастливые лица виндсерфингистов и сам отправишься в школу. А потом — в магазин, за доской. Ну, это если пока на парусную яхту не хватает…

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