Прощай, семья!

Экономической ячейкой общества в индустриальном обществе является - трудовой коллектив, а, увы, не семья.

Семьи распадаются. Люди расходятся и часто не хотят снова вступать в брак... Власть гадает, как укрепить семейные узы, мужчины и женщины сыплют взаимными упреками в адрес друг друга - это вы, мужчины, не сохранили; это вы, женщины, не сберегли... Обиды, обвинения. После всего услышанного не хочется не то что семью создавать, не хочется вообще на людей смотреть. Что же происходит с современной семьей? Кто виноват, что она такая вот - убогая, неполноценная, неуютная... Начать нужно, как обычно, с самого начала, пишет blogs.mail.Ru.

Современные люди чаще всего, упоминая семью, говорят о любви, взаимной привязанности. Однако еще каких-то 100 лет назад супруги за всю жизнь могли ни разу не сказать друг другу этого слова - любовь, люблю. И при этом жили друг с другом долго и счастливо, имели много детей и не мыслили для себя иной жизни. Семья изначально была местом, где люди вместе трудились, спасаясь от голода, холода и непрошеных чужаков. Семья помогала людям выживать в суровом мире. Каждый человек был заинтересован в том, чтобы быть в семье, а семья была заинтересована в том, чтобы членов семьи было как можно больше. Большая семья могла лучше обеспечить себя едой, одеждой и другими благами.

Таким образом, семья помимо всего прочего являлась создательницей и хранительницей традиций, поощрявших трудолюбивых членов общества и порицающих ленивых, проповедовавших коллективизм. Ибо семья - это было место, где люди жили, работали и отдыхали всегда вместе. В масштабах всего общества каждая отдельная семья являлась его экономической ячейкой. Чем богаче были семьи, роды, тем больше с них могло взять государство налогами и тем оно, государство, было богаче. Государство было кровно заинтересовано в том, чтобы семья была экономически сильной.

С тех пор как произошло разделение труда, картина коренным образом поменялась. Экономической ячейкой в индустриальном обществе является трудовой коллектив, а не семья. Это о его организации денно и нощно думает государство. Это в нем современный рабочий проводит большую часть своего времени. Это на него он возлагает свои надежды на будущее благоденствие. Современная семья перестала быть местом, где люди вместе трудятся, помогая друг другу.

Современная семья - это место, где люди отдыхают после тяжелого труда, отданного не семье, а индустриальному обществу. Поэтому молодые люди начинают искать для создания семьи не такого партнера, который был бы сильным, способным, а того, который был бы приятным и легким в общении. Молодые супруги ждут друг от друга любви и взаимопонимания. Но любовь и взаимопонимание - это очень зыбкие материи, очень изменчивые, совершенно недостаточные для создания крепкого союза. Для того чтобы люди хотели быть вместе всю жизнь, им должно быть не только приятно, но и выгодно находиться друг с другом.

В современном обществе напротив - людям гораздо выгоднее жить по одиночке. Стесненные жилищными условиями, маленькими и ограниченными доходами, люди начинают бояться создавать семью, рожать детей. Люди боятся вообще заглядывать в будущее, планировать будущее - настолько оно зыбко и неопределенно в современном мире. Создание семьи в современных условиях - это не естественный процесс, это почти что подвиг. Семья - это больше не место, где решаются все проблемы. Семья - сама большая проблема, большая ответственность и большая нагрузка. И только очень любящие друг друга и детей люди способны на этот подвиг. Стоит ли удивляться, что счастливых семей так мало.

Кроме того, индустриальное общество уравняло в правах и обязанностях мужчин и женщин. Мужчины и женщины могут до хрипоты обсуждать, кто из них должен воспитывать детей, заниматься стиркой и выносить мусорное ведро, но так и не смогут определиться.

Потому что вымотанным на работе мужчине и женщине одинаково противно заниматься какими-то дополнительными обязанностями по дому. Мужчины и женщины могут бесконечно спорить, кто из них - главный в семье, но так и не придут к единому мнению, потому что нет и не может быть главных среди людей, которые видят друг друга всего лишь 3 часа в сутки.

Современному обществу не нужна семья. Современное общество разрушает семью. И только очень сильные духом люди могут противостоять современному обществу и разрушению!