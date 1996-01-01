Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала во Владивостоке

Во Владивостоке стартовала традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ее главная цель - помощь каждой малоимущей семье, где есть дети школьного возраста, и прежде всего первоклассники.

Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в новом учебном году акция охватит свыше 2500 мальчишек и девчонок из семей с низким доходом. Из городского бюджета выделены средства на приобретение письменных принадлежностей, одежды и обуви для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в старших классах. Все дети со 2 по 11 класс получат наборы тетрадей.

Акция «Помоги собраться в школу» реализуется в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка семей с несовершеннолетними детьми». Согласно распоряжению главы краевого центра Игоря Пушкарева, первоклассники из малоимущих семей получат комплект школьных принадлежностей «Ранец первоклассника». Каждый ребенок получит тетради, прописи, альбом, краски, карандаши, ручки и другие канцтовары, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.