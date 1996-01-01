Трамвай свое отъездил?

Что удобнее и выгоднее для Владивостока - трамвай или автобус? Что нужно сделать, чтобы трамвай остался в городе?

«Нужен комплексный подход к решению трамвайного вопроса». К такому выводу пришли участники «круглого стола» на тему «Трамвай и транспортное движение во Владивостоке», прошедшего в медиацентре газеты «Владивосток» 10 августа. В обсуждении приняли участие экономисты, представители общественности, администрации города, ведущие архитекторы города, специалисты ОАО «Электротранспорт Владивостока», ОАО «ПримстройНИИпроект».

Нужен ли городу трамвай? Что удобнее и выгоднее для города - трамвай или автобус? Что нужно сделать, чтобы трамвай остался во Владивостоке? Почему, несмотря на свою убыточность и принадлежность к прошлому веку, трамвай существует во многих городах России и мира? Все эти вопросы неоднократно поднимались прессой и общественностью в последнее время. Не обошли эти вопросы и участники «круглого стола».

Незадолго до обсуждения трамвайного вопроса на вышеуказанной пресс-конференции корреспондент «ЗР» попыталась разобраться в том, что же сулят нам столь горячие дебаты в отношении трамваев, развернувшиеся среди жителей города. Так, как сообщил представитель пресс-службы администрации города Владивостока, решение в отношении трамваев еще не принято окончательно, сейчас идет активное обсуждение этого вопроса. Специалисты готовы учесть результаты исследования пассажиропотоков, которые сейчас проводятся в рамках реализации целевой программы «Разработка маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Владивостока на 2008-2009 годы». Решение относительно трамваев будет приниматься с учетом мнений экспертов и жителей города. Но уже сегодня виден ряд факторов, который говорит против существования трамваев в городе. Исследования специалистов показывают, что рельсы находятся в аварийном состоянии, нуждаются в капитальном ремонте, причем с применением новых технологий, а это десятки миллионов рублей. По мнению директора ОАО «Электрический транспорт» Лилии Козловой, стоимость ремонта 1 км трамвайных путей стоит 10 млн руб., а в ремонте нуждаются более десятка км. Таких денег в бюджете города не предусмотрено. Более того, вибрация, создаваемая трамваями, разрушает дорожное полотно, негативно сказывается на фундаментах зданий на центральных улицах, многие из которых являются памятниками архитектуры.

Тем не менее маршруты № 6 и № 4 пока сохраняют свою работу. Маршрут № 7 закрыт - в связи с аварийным состоянием путей.

Окончательная судьба трамвая пока под вопросом. Уже в ближайшем будущем вагончики могут заменить муниципальные автобусы - принято решение о закупке уже в этом году 30 автобусов. Этот транспорт позволит решить вопрос проезда льготников. Словом, необходимо учесть все обстоятельства, сообщает пресс-служба, и тогда будет принято решение, целесообразное как для города, так и для его жителей.

В ходе «круглого стола» стало ясно, что и архитекторы города настроены преимущественно против существования трамваев во Владивостоке. Заслуженный архитектор РФ, член градостроительного совета Валентин Аникеев:

- Городской электротранспорт - один из самых экологичных. Кроме того, трамвай при прокладке путей на обособленном полотне обладает самой высокой провозной способностью среди других видов наземного пассажирского транспорта. Троллейбус в этом отношении «равен» автобусу.

В то же время трамвай имеет серьёзные недостатки. Помимо создания электромагнитных излучений, он вызывает повышенную вибрацию, вредную для зданий. При прокладке путей на проезжей части улицы трамвай постоянно разбивает дорожное покрытие и создаёт «рваный» ритм движения всего транспортного потока на улице. Кроме того, он не позволяет вводить на улице одностороннее движение - эффективную меру по повышению пропускной способности улично-дорожной сети. Эти минусы для Владивостока очевидны, тем более что пассажироперевозки трамваем сегодня невелики.

При разработке генерального плана города Владивостока для связи густонаселённых жилых районов (преимущественно с малообеспеченным населением) с основными продовольственными рынками предложено соединить тоннельной вставкой трамвайные маршруты №5 и №7 в районе Баляева и создать полукольцо Некрасовская - 3-я Рабочая - Жигур - Баляева - Луговая - Борисенко - Сахалинская с прокладкой путей на обособленном полотне. Это позволит снять трамвай с улиц Светланской, Алеутской и Океанского проспекта и ввести одностороннее движение по улице Алеутской и части Океанского проспекта, что резко увеличит их пропускную способность. В настоящее время это совершенно актуально для улучшения транспортной ситуации в городе.

Но трамваи вкупе с троллейбусами - это единственный муниципальный транспорт во Владивостоке. Эту мысль озвучил председатель совета ветеранов города Яков Кан:

- Если отменят трамваи, то как будут ездить пенсионеры? На автобусе ездить очень дорого. Все ветеранские организации категорически против отмены трамвая. Необходимо всё сделать так, чтобы в результате не пострадал ни одни пенсионер, ветеран.

Идею сохранения и возрождения трамвайного движения в городе поддержал депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев. По его словам, трамвай - это единственный вид транспорта, который в непогоду спасает весь город. Причиной же пробок на дорогах являются автобусы, считает Александр Григорьевич, ведь порой между двумя остановками скапливается до 20-ти автобусов, «автобусное лобби» можно победить, лишь создавая и развивая программу городского электротранспорта.

На сегодняшний день в депо насчитывается 40 трамваев. В течение 10 лет не было никаких вложений в этот вид транспорта, а последний трамвай был куплен в прошлом веке - в 1998 году. Один трамвай стоит примерно 10 млн руб., столько же стоит 1 км трамвайного полотна. Для сравнения: автобус стоит 1 млн руб. Городская администрация утверждает, что решает проблему муниципального транспорта, уже закуплено 30 муниципальных автобусов. Но что могут эти 30 автобусов для целого города и для десятков тысяч ветеранов и пенсионеров? Не спасут автобусы и в снегопад. А вопрос, что будет с экологией города, если с ликвидацией трамваев увеличится число автобусов, например, в центре города, остается открытым. В любом случае, очевидно, что трамваи - это только одна составляющая огромной дорожной проблемы города.