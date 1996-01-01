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Есть ли у вас любимый пляж? (Опрос "ЗР")
Август радует солнечными днями, так что владивостокцы наконец загорели не под лампами солярия и даже стали забывать о прошедших двух месяцах непрерывных дождей. Народ потянулся на пляжи. Их, как известно, только во Владивостоке официально открыто восемнадцать штук. По краю же, включая дикие и неосвоенные, без шлагбаумов никто не считал. «Золотой Рог» спросил жителей и гостей города: «Какой ваш самый любимый пляж?»
Александра, г.Москва:
- Знаете, я первый раз в вашем городе и сразу же после самолета поехала искупаться на Шамору. Не потому, что песня «Мумий Тролля», а потому, что в сознании жителей столицы Владивосток и Шамора - понятия очень близкие. Была чудная погода, будний день, и людей было не слишком много. Особого сервиса не заметила, но мне было все равно. Было бы море.
Алексей, г.Хабаровск:
- Я с семьей предпочитаю отдыхать в Южно-Морском. В этом году сняли квартиру на две недели, вышло 1700 рублей в сутки. Так что в особом сервисе на пляже мы не нуждаемся. В Южно-Морском мне нравится чистота воды и относительная малолюдность. В следующем году планирую приехать уже на машине.
Денис, г.Хабаровск:
- Я всего второй раз в Приморском крае, и мне везде нравится купаться. Правда, плаваю я не очень хорошо, и мама говорит, что на пляже должны быть спасатели. Как в фильме. Наверное, где-то они есть, но я пока не видел. Наверное, потому, что мама сама за мной следит, и я ни разу не тонул.
Дмитрий, Казахстан:
- Был на байкерском фестивале в г.Фокино. Очень понравилось. Море помню как-то смутно, но девушки на уровне. Ведь это на личный вкус, кому-то море чистое подавай, кто-то за общением приехал. По мне самая главная проблема фокинских пляжей - вовсе не отсутствие раздевалок и душевых. Байк без присмотра не оставишь, и подъездные дороги очень плохие. Я, можно сказать, профессиональный путешественник и сильно расстроен необходимостью чинить BMW после прогулки на пляж.
Екатерина и Олег, г.Владивосток:
- Мы на Санаторную любим ездить. Потому что недалеко и дешево. Там три пляжа - 70 рублей платишь за вход на территорию Океанского военного санатория, 50 рублей - за коммерческий пляж и 30 рублей за посещение парка им. Лазо. Если кто приехал с детьми, то им лучше в парк. А нам нравится пляж санатория, там есть душевые, раздевалки, лежаки.
Екатерина, г.Хабаровск:
-Мы стараемся выбираться к морю на более долгий срок, чем выходные. К тому же у меня двое детей, и мы нуждаемся в качественной базе отдыха. Так что в пригороде Владивостока не купаемся, выбираемся в основном в район Находки. Там, на мой взгляд, сервис лучше и цены не такие высокие, как на Витязе.
Игорь, г. Москва:
- Вот приехал во Владивосток в командировку, увидел море и решил к вам перебираться. Я жил во Владивостоке два года, с пляжами знаком и, честно говоря, мне все равно где купаться, в столице нет никакого моря. Но если откровенно, то больше всего мне нравилось на Попове. Пятнадцать лет назад. Территория острова была закрытой, людей на пляжах было мало, мусора соответственно. А мне больше ничего не нужно - посидеть у воды в спокойной атмосфере и пару раз окунуться.
Константин, г. Владивосток:
- Шамора. Туда на машине можно приехать. А в машине все есть - и переодеться можно, и душ походный из багажника вытащить. Я обычно с семьей езжу, родители у меня предусмотрительные и весь сервис возят с собой. Мне же больше всего на Шаморе нравятся волны. Прыгаешь так, что штаны слетают!
Михаил, г.Владивосток:
- Я на Патрокле купаюсь. Потому что от моего дома туда идти тридцать минут. Сейчас там какую-то стройку затеяли, но я все равно хожу. Про сервис лучше молчать: стоит несколько кабинок для переодевания, которые народ под туалеты использует. Мусор не вывозится. Но мне то что? Не можешь ничего исправить - терпи.
Наталья, Яковлевский район Приморского края:
- У себя в районе и купаюсь. Тут у вас в городе такой чистой воды нет. К тому же я не так часто сюда выбираюсь, чтобы по пляжам ходить. Но к нам владивостокцы на машинах приезжают. Говорят, что за тишиной.
Николай, г. Арсеньев:
- Нет, тут только на островах купаться. Лучше к нам на север приезжайте. Вода там, конечно, холоднее. Но удовольствия куда больше. Какой смысл лезть в воду, если видишь, что на пляже полторы тысячи человек и три платных туалета?
Олег, г. Якутск:
- Уже несколько лет живу и работаю во Владивостоке, а отпуск в августе получил только в этом году. Съездил в Триозерье на выходные, позагорал, развлекся. Честно говоря, все это напоминает Сочи. Яблоку негде упасть. Наверное, не только у меня отпуск. Или все плюнули на работу и дружно рванули отдыхать.
Светлана, г.Москва:
- Шамора. Я других мест просто не знаю. И человек я непривередливый - лишь бы мусор убирали. А есть на пляже кафешки или нет, мне все равно. Я так рада возможности искупаться, что готова носить в пляжной сумке пару бутербродов и бутылку воды.
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