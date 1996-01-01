Импульс открытому городу

Немногие российские города могут похвастаться столь высоким магнетизмом, какой присущ Владивостоку. Жизнь в нем - ничуть не ягода-малина, и для каждого жителя она соткана из личных и городских проблем. Но при этом здесь особенно сильно сконцентрированы и дух дальневосточной романтики, и красота природы, и гармония вписанных в нее зданий и улиц, и еще что-то трудно уловимое, но именно то, что для многих делает это место "самым лучшим на земле". Однако пределов совершенству нет, и впереди у города такие события, что работы хватит на многие годы вперед.

Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК считает, что в последнее время город получил особый импульс для своего развития - саммит АТЭС 2012 г., и это дает ему исключительные для России возможности.

- Анатолий Иванович, долгое время многие беды нового строительства в городе связывали с тем, что у него не было нового генплана. Можно считать, что этой проблемы теперь нет?

- Предыдущий генплан действовал с 1989 года. Но он изжил себя, хотя и не был в полной мере реализован. Поэтому возникла необходимость разработки нового. Это обычная ситуация для любого города.

Важнее было другое. Во многом изменилась градообразующая база Владивостока. Если раньше его основное назначение определяли предприятия судоремонта, военный комплекс, торговый и рыбный порты, то сегодня функции города стали шире, разнообразнее. Он стал по-настоящему открытым.

Новый генплан - основной градостроительный документ, определяющий принципы развития города на долгосрочную перспективу. В нем предусмотрены возможности будущего роста - транспортная схема, территориальное зонирование, инженерное обеспечение и т.д. Он закрепляет назначение территории под соответствующие виды использования - жилую или общественно-деловую застройку, зеленые насаждения или рекреационные зоны.

- Сегодня и горожан и приезжих особенно беспокоят "пробки" на дорогах и невозможность припарковаться в центре города. Предусмотрены ли генпланом варианты решения проблемы?

- Генплан определяет решение общей транспортной схемы города, развитие и строительство основных магистралей. При этом будут решаться проблемы основных зон притяжения людей, потоков пассажирского и грузового транспорта. Решать непосредственно проблемы парковок в каком-либо районе города - задача других видов проектной документации. Но при реализации входящей в состав генплана транспортной схемы автомобильные "пробки" должны исчезнуть.

Предусматривается также строительство новых многоуровневых транспортных развязок. На последней стадии разработки в новый генплан были внесены такие существенные изменения, как более интенсивное использование территории острова Русский, прежде всего полуострова Саперный, который теперь будет связан с полуостровом Назимова высоководным мостом. Должна появиться новая автодорога Кневичи - Де-Фриз - Седанка - Патрокл. А строящийся сегодня мост через бухту Золотой Рог всегда был в генплане как существенная часть решения общей транспортной проблемы.

Парковки должны предусматриваться при разработке крупных проектов. Именно такая вместительная автопарковка должна появиться под центральной площадью города в комплексе с помещениями другого назначения. Нужна она и под привокзальной площадью. Когда в 1990-е гг. мы работали над проектом Семеновского пассажа, то зарубежный эксперт-консультант объяснял нам, что подобное строительство у них ведется при поддержке властей, потому что такое строительство затратно и не окупается. Но и в нашей сегодняшней ситуации, если есть какая-то возможность сделать подземную стоянку, то ее надо использовать.

Планировочная структура центра Владивостока сложилась более ста лет назад, и устройство новых надземных стоянок почти невозможно. У нас практически не осталось мест без сноса или посягательства на зеленые насаждения. Но есть перспективы использования металлических многоуровневых парковок-этажерок с лифтами, которые, занимая мало места на земле, эффективны. Их давно строят в Японии, Республике Корея и Китае.

- Исторический центр - одна из изюминок приморской столицы. Но зачастую здесь появляются объекты, враждебные его среде. Едва горожане смирились с внедренным в нее отелем "Хендэ", как последовало новое потрясение - бизнес-центр "Фреш плаза". Наверное, будут еще "сюрпризы"… Может ли город развиваться, не внедряясь современными объектами в исторические кварталы?

- Исторический центр обязательно должен развиваться, но этот процесс должен быть более качественным.

Еще до начала строительства "Хендэ" делалось несколько других проработок этого места, чтобы разместить здесь такой же крупный объект. Но предлагалась не "пластина", а более сложная композиция с высотным объемом по ул. Уборевича и периметральной застройкой, аналогичной окружению этажности, были предусмотрены подземные парковки. А решили быстро, просто и цинично: разместили новый большой объект без какого-нибудь уважительного отношения к зданиям, которые находятся вокруг. Сам он "повторного применения" - своим внешним видом и внутренней структурой копирует другие здания компании "Хендэ" в Республике Корея. Такая задача была поставлена инвестором…

Но при все этом отель "Хендэ" не сильно закрывает перспективы на море. А вот "Фреш плаза" концентрирует на себе внимание со всех сторон. Здание перекрывает и портит вид другим…

Впрочем, не следует думать, что комплексное гармоничное развитие было характерно в прошлом для тех городов, которые сегодня воспринимаются как образцовые. Архитектура Греции и Рима, городов эпохи Возрождения, их ансамбли формировались столетиями. Гармония - следствие не каких-то исключительных сиюминутных действий или масштабных градостроительных работ. Жизнь тем и интересна, что всегда по-своему формирует и определяет качество городской среды. И в нее что-то свое привносил каждый архитектор.

То есть речь не о том, чтобы кого-то не пускать проектировать и строить в центре города, а чтобы решение было профессиональное. Любое проектное решение всегда можно поставить под сомнение - точки зрения у людей различны. Но думаю, что развитие города, и в том числе его центра, непосредственно связано с материальным состоянием общества, его возможностями, и именно этот фактор является определяющим для качества создаваемой среды. Наш город потихоньку "вычищается". Происходит освоение внутриквартальных пространств, и это отражается на архитектуре застройки. В принципе та же Миллионка ранее была асоциальным явлением, сегодня и она преображается.

Но даже в случае использования современных приемов необходимо учитывать планировочные принципы центра и масштаб окружающей застройки. Это представляется честнее, чем подражание в деталях давно ушедшим временам. Проходит время, и отношение ко многим вещам изменяется. Ко многому привыкаешь, и кажется, что так было всегда. Но это не освобождает архитектора от ответственности за появление на улице города очередного упрощенного "стеклянного ящика".

При администрации города создан градостроительный совет. Своими решениями он помогает руководителям в принятии решений. Так, на одном из заседаний рассматривалось предложение по формированию Привокзальной площади с размещением высотной доминанты у здания почтамта со стороны ул. Посьетской. Здание почтамта безлико, размещено на месте снесенной исторической застройки, и необходимо появление вертикали.

- Сегодня все чаще заходит речь о сносе морально устаревших строений. Можно ли сказать, что пора сносить "хрущевки", с которых начиналось строительство Большого Владивостока?

- Решать надо, учитывая степень износа зданий. Вопрос в другом - на какие деньги строить что-то взамен? В 1980-е гг. у нас проводилось много конкурсов по реконструкции "хрущевок". Были предложения и с надстройкой этажей, и с расширением корпуса здания. Но нужен был маневренный фонд, чтобы переселять людей и заниматься реконструкцией. Результат всех этих конкурсов, которые были интересны сами по себе, оказался нулевым в плане реализации. В Москве было принято решение "хрущевки" сносить. Там поняли, что дешевле на их месте строить более комфортные дома.

- Можно предположить, что такое решение когда-то созреет и у нас?

- Может быть. Но нельзя вдаваться в крайности. Когда-то эти пятиэтажки во многом решили жилищную проблему. Застройка тогда велась комплексно - микрорайонами, со школами, детскими дошкольными учреждениями. Формировалось гуманное придомовое пространство.

- Какое влияние на архитектуру города окажет строительство объектов саммита АТЭС-2012?

- Саммит - это не самоцель, а мощный стимул для нового развития и Владивостока, и всего российского Дальнего Востока. Подготовка к саммиту будет способствовать увеличению населения, росту количества рабочих мест и строительству тех объектов, где эти люди должны постоянно жить и работать. И будут их проектировать как наши, так и зарубежные специалисты.

Проект комплекса Дальневосточного федерального университета на о. Русском выполнялся в Москве в известном проектном институте ЦНИИЭП жилища. У нас с москвичами налажен профессиональный контакт. Над проектами систем инженерного обеспечения работают специалисты из Омска, Иркутска и других городов.

Главное - саммит откроет новые возможности для развития Владивостока и будет стимулировать серьезную и ответственную работу над его архитектурным образом.

- В последние годы особенно популярным становится малоэтажное индивидуальное строительство. Станет ли оно на территории города массовым?

- В условиях Владивостока оно возможно лишь в ограниченном количестве. Но обязательно должно быть, и территории, пригодные для такого строительства, необходимо резервировать. Это один из самых комфортных видов жилья и предполагает хотя бы небольшой приусадебный участок. Могут быть также варианты плотной блокированной застройки, но если такая застройка успешно реализуется за рубежом, то в условиях Владивостока нет ни одного положительного примера.

Вещи, которые работают в других странах, у нас почему-то не проходят. Когда начиналось малоэтажное строительство на Черной речке, то было подготовлено природно-экологическое обоснование градостроительного освоения ее бассейна. Определялись зоны, где строить нельзя, - это участки с ценными хвойными и реликтовыми деревьями. Подход изначально был нормальный, но освоение получилось не везде адекватным. Сейчас, правда, требования и контроль ужесточились. Определеннее стало законодательство.

- Понятно, что новые объекты в городе могут появиться лишь при участии инвесторов. Какие условия прежде всего они должны соблюдать?

- Прежде всего - комплексность застройки. К сожалению, она ведется сегодня в основном только за бюджетные средства - для государственных структур. В частности, большое строительство начато для Тихоокеанского флота: жилой район в Снеговой пади. Инвесторы в основном стараются всячески избегать освоения участков, на которых необходимо производить снос ветхих строений, так как это большие затраты. Между тем резервы для комплексной застройки все-таки есть. Например, в районе проспекта Красоты - улицы Суханова, там много ветхих домов. В конце 1990-х гг. здесь была построена одна из наиболее удобных магистралей города, с которой его панорама открывается особенно эффектно. Территории, примыкающие к проспекту, - один из основных резервов для застройки. - Какие объекты, помимо "саммитовских" и нового жилья, появятся в городе к 2012 году? - Мы считаем, что должны быть построены крупные гостиницы, большой спортивный комплекс, театр оперы и балета, большой больничный комплекс. Надо многое сделать по историческому центру Владивостока, гостевому маршруту, благоустройству скверов и пляжей. Причем появление новых зданий должна определять не только выгода, но и их архитектурная состоятельность. - Анатолий Иванович, а что во Владивостоке уже состоялось? Как у каждого жителя города, у вас, наверное, есть свои любимые здания, которые можно показать гостям? - Прежде всего, железнодорожный вокзал и торговый комплекс "Кунста и Альберса" - это Владивостокский ГУМ, бывший особняк Бриннера (рядом со зданием ДВМП на ул. Алеутской). Можно довольно долго перечислять, но, к сожалению, в основном исторические здания. Хотя начали появляться и современные интересные дома. Например, жилые комплексы "Орлиное гнездо", "Сердце океана". Они задают строительству в городе новый уровень.