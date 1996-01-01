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Международных авиарейсов можно дожидаться с комфортом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ответ на многочисленные критические замечания пассажиров Владивостокского аэропорта, о чем не раз писал "ЗР", на втором этаже международного терминала оборудован зал повышенной комфортности.

Любой пассажир с авиабилетом на заграничный рейс, а также провожающие его друзья и родственники, могут провести время в ожидании регистрации на рейс, удобно расположившись в уютных креслах из натуральной кожи в изысканном интерьере нового зала. Им предлагаются соки и сладости, услуга беспроводного Интернета Wi-Fi и телефонная связь. Большие телевизионные мониторы скрасят минуты ожидания. Желающие могут дополнительно воспользоваться богатым ассортиментом бара.

Новый зал повышенной комфортности аэропорта Владивосток уже оценили посетители международного терминала.

Первому пассажиру, воспользовавшемуся услугами зала, был вручен сертификат на неограниченное число бесплатных посещений зала при наличии авиабилета на загранрейс, сообщает пресс-служба Владивостокского международного аэропорта.

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