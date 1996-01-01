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"Леопардов меньше, чем нас в 5"А" классе"
Экологические школьные патрули, которые работают на Земле Леопарда в Приморском крае при поддержке WWF России, вышли на трассу будущего газопровода, чтобы посмотреть, что будет происходить с леопардом во время стройки.
Комментирует Светлана ТИТОВА, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России: "Пока взрослые думают, как посчитать ущерб природе от строительства в Приморье газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", школьники вышли на эту будущую трассу и посмотрели, а каково будет леопардам во время стройки. Они надеются, что "Газпром" сумеет понять, что 150 км трассы газопровода и судьба редчайшей кошки планеты - понятия разновеликие. Газ нужен, но не ценой жизни краснокнижного вида. Утверждение, что ущерб природе от газопровода минимальный, верно там, где нет такой ситуации, как в ареале леопарда. Звери будут гибнуть не от прямого воздействия, а от фактора беспокойства, уничтожения среды их обитания, от сокращения численности копытных и влияния пожаров. Как говорят дети: "Леопардов меньше, чем нас в 5 "А" классе". И это страшная правда".
С уверенностью можно сказать, что школы в Хасанском и Надеждинском районах Приморского края особенные. Дело, конечно, в том, что именно здесь на одной с людьми территории живут последние 30 дальневосточных леопардов. Это заставляет и взрослых, и детей думать не только о себе, но и о них. Уже 6 лет каждый год в селах и районных центрах проходит красочный массовый фестиваль "Земля Леопарда". Каждое село знает, какой леопард обитает рядом. Ученые с помощью фотокапканов смогли подробно исследовать местообитание каждой дикой кошки. Теперь у 12 леопардов есть свои "удостоверения личности".
Например, в школе села Нежино дети изучают паспорт леопарда Нежинского, который вот уже 7 лет охотится в окрестностях этого села. Рядом с селом Филлиповка живет леопард Филлиповский, с Занадворовкой - леопард Занадворовский. Ученые не зря дали имена кошкам по названию деревень. Ведь все понимают, что если местные жители не будут знать и любить своего леопарда, то и сохранить его будет гораздо сложнее. Поэтому в каждой школе создан школьный экологический патруль.
Школьники проводят беседы о правилах и сроках охоты, ведь пищей леопарда являются те же олени, косули и кабаны, на которых охотятся люди. Развешивают паспорта леопардов на почте, в сельском совете, чтобы все односельчане знали своего леопарда в лицо. Хотя леопард очень осторожен и старается не попадаться на глаза человеку, но бывают случайные встречи.
Для того чтобы понять, что ждет Землю Леопарда в ближайшее время, ребята из экологического патруля школы №2 поселка Славянка подготовили свои вопросы "Газпрому". Они хотят знать, учитывается ли тот факт, что на территории Хасанского и Надеждинского районов Приморья обитают краснокнижные животные, в том числе дальневосточный леопард. Не нарушит ли проведение газопровода границы обитания этих животных и какие мероприятия планируются для их охраны.
"Мы боимся, что нашим леопардам будет плохо, - говорит семиклассница Ксения Некрасова. - Наш экологический патруль готов помочь строителями газопровода сделать так, чтобы звери не пострадали. Мы можем вести наблюдение, проводить беседы с жителями поселка, со строителям. Для этого нам надо получить ответы на наши вопросы о газопроводе".
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