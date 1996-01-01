Идея тигриного саммита дошла до верхов

Как мы уже сообщали, Россия выступила с инициативой проведения во Владивостоке международного форума по сохранению тигра в сентябре-октябре 2010 года.

ВРИО министра природных ресурсов и экологии Семен ЛЕВИ в письме к президенту группы всемирного банка Роберту ЗЕЛИКУ заявил о готовности России провести в 2010 году международный "тигриный" форум, чтобы "привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения тигра и активизировать охранные мероприятия на национальном, региональном и международном уровнях".

WWF России направила соотвествующее письмо Владимиру ПУТИНУ. В ответ на него Минприроды, МИД, Минрегионов и администрации Приморья было поручено совместно подготовить проект решения правительства о проведении форума по сохранению тигра, сообщает Амурский фонд WWF.