Заглушая тигриный рык...

Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, в селе Раздольное, на подворье фермера ГРИНЕНКО, который по совместительству является сотрудником специнспекции "Тигр", играет, а может быть, спит или ест осиротевший тигрёнок.

Кормление этого тигрёнка является практически нерешаемой проблемой как для государственных органов, так и для общественности. А как же? На содержание животного будут выписываться гранты (то есть отпускаться "живые" иностранные деньги), выдаваться лицензии на отстрел косуль и оленей, которыми могут кормить этого тигрёнка, за тощей полосатой спинкой кошачьего детёныша для участников процесса маячат финансовые и правовые льготы и выгоды...

В то же время международные экологические организации призывают к проведению во Владивостоке встречи всех глав государств, где ещё сохранились тигры, с тем, чтобы их ещё как-то ловчее сохранять. Достаточно любопытно, как же такое произошло, что каждый оказавшийся в руках человека живой тигр неизменно становится участником бизнес-процесса?

Здесь можно, правда, сказать, что в капиталистическом обществе всё что угодно становится бизнес-процессом - как, например, торговля человеческими органами или трофейная охота на крупных животных. Но в подавляющем большинстве случаев в цивилизованных государствах такие сомнительные с точки зрения современной морали процессы идут под государственным контролем.

Что произошло с этим у нас, в РФ вообще, и на Дальнем Востоке - в частности? Вплоть до 1991 г. с охраной тигра успешно справлялось государство. Чертовски успешно справлялось, знаете ли. Не было ни специнспекций "Тигр", ни "Амба" и прочих "Экопатрулей". Просто человека, отстрелявшего тигра, сажали на пять лет в тюрьму. Но дело было не только в этом.

В советские времена школьная система была ориентирована на то, чтобы прививать человеку культуру охраны природы. Собственно, эта культура (наряду со многими другими) и была разрушена в последние двадцать лет под напором ценностей "свободного мира".

В начале этого процесса к нам в Россию пришли и международные экологические корпорации, которые позиционируют себя под "зелёным" экологическим флагом. К сожалению, они включились в процесс не как союзники, а как конкуренты государственных органов, пытаясь подменять существующую государственную экологическую политику.

Тигрёнок в Раздольном вроде как находится на попечении специнспекции "Тигр", созданной в начале 90-х при активной поддержке (а правильнее сказать - по требованию) международных экологических организаций. Но государственное финансирование специнспекции не предусматривает выкармливание осиротевшего малыша. Точно так же, как его не предусматривает и бюджет международных "экологистов". Зато оно предусматривает пиар саммита по спасению тигров всего мира...

Почему же международные экологи так легко отказываются от "своих тигрят"? Одной из основных причин "короткой памяти" природоохранных международных проектов в России (как, впрочем, и в большинстве других стран "третьего мира") является скорость, с которой они делаются. Отчётный период длится полгода, и за эти полгода надо добиться яркого, запоминающегося успеха; или проект может быть закрыт. Например, купить параплан для ловли браконьеров в Хасанском районе. А на самом деле параплан просто очень хорошо выглядит на цветных фотографиях, которыми иллюстрируются отчёты.

Краткосрочность проектов порождает один из главных недостатков природоохранной деятельности экологических корпораций - жизненно важным становится не результат, а процесс, подразумевающий бесконечное финансирование.

Странно, но "российский путь" существует во всём. Ещё на закате 80-х в СССР начался интереснейший процесс - объединение экологических движений по принципу конфедерации (то есть со свободным входом и выходом) - Социально-экологический союз. Однако это весьма перспективное и успешное начинание было в начале 90-х годов "задавлено" пришедшими из-за рубежа активными монстрами вроде WWF и Greenpeace, которые принесли с собой, кроме мешков денег, ещё и активную западную стратегию, не ОХРАНЫ ПРИРОДЫ, как это происходило в СССР, а "устойчивого природопользования".

Надо заметить, что процесс "устойчивого природопользования" в большинстве стран "третьего мира" отнюдь не приводит к радужным результатам. Поголовье того же тигра падает во всех странах, где проводятся масштабные природоохранные программы по защите этого зверя. Под международным патронажем опять же. В частности, популяция тигра в Индии, где в течение ПЯТИДЕСЯТИ лет проводится международная программа "Тигр", за последние пятнадцать лет упала в три раза. А ведь на программе "Тигр" в буквальном смысле "вскормилось" три поколения "тигроохранников"! На самом деле число успешных проектов на государственном уровне в тех же странах гораздо больше, чем у международных "радетелей" за природу, действующих на этих же территориях.

И с этого момента каждый тигр в тайге, и уж тем более каждый тигрёнок, попавший в человеческие руки, становится "объектом современного бизнес-процесса". В соответствии с прививаемым нам корпорациями "стилем жизни".

Идея провести саммит по проблемам сохранения тигра во Владивостоке сама по себе весьма привлекательна. Но она и есть наглядный пример того, как международные организации пытаются примазаться к реальным государственным достижениям в области охраны природы. Главным же для них будет новое глобальное попрошайничество в пользу отдельно взятых организаций.

К тигрёнку в Раздольном, которому надо кушать СЕЙЧАС, эта "милостынька" отношения иметь не будет. Никакого. Как не имеет и сейчас.