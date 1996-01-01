Готовится к открытию новый детсад

Завершаются работы по реконструкции и ремонту детского сада №185 на улице Русской, 60а. Уже осенью 240 малышей смогут посещать это по-настоящему обновленное и оборудованное по самым современным стандартам дошкольное учреждение.

Напомним, много лет назад это здание было отдано под начальную школу, затем в связи с незавершенным ремонтом заброшено и серьезно обветшало. С приходом новой администрации по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА здесь началась масштабная реконструкция. И вот теперь обновленный детский сад практически в строю. Здание готово уже на 80%, сообщает пресс-служба горадминистрации.