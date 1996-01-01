Пушкареву предложено ответить за всех мэров Владивостока

Прокуратура Владивостока направила в суд заявление о признании незаконным бездействия городской администрации в части непринятия мер по обеспечению конституционного права граждан на общедоступное дошкольное образование.

Прокуратура Владивостока провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении несовершеннолетним дошкольного образования.

Досье Статьей 43 Конституции РФ гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования.

Таким образом, действующим законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. В то же время администрацией г. Владивостока данная обязанность исполняется не в полной мере.

Проверкой установлено, что по состоянию на 01.07.2009 во Владивостоке зарегистрировано 23412 детей в возрасте от двух до шести лет. На получение путевки-направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение состоят 17519 детей в возрасте до шести с половиной лет, в том числе 3168 человек по льготной очереди.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией города, в ближайшей перспективе (2009-2010 гг.) планируется создать 375 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, что составляет только 2,14% от числа лиц, нуждающихся в обеспечении местами в детских садах, сообщается в материалах, поступивших из прокуратуры.