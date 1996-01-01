Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пушкареву предложено ответить за всех мэров Владивостока
Прокуратура Владивостока направила в суд заявление о признании незаконным бездействия городской администрации в части непринятия мер по обеспечению конституционного права граждан на общедоступное дошкольное образование.
Прокуратура Владивостока провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении несовершеннолетним дошкольного образования.
ДосьеСтатьей 43 Конституции РФ гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования.
Таким образом, действующим законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. В то же время администрацией г. Владивостока данная обязанность исполняется не в полной мере.
Проверкой установлено, что по состоянию на 01.07.2009 во Владивостоке зарегистрировано 23412 детей в возрасте от двух до шести лет. На получение путевки-направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение состоят 17519 детей в возрасте до шести с половиной лет, в том числе 3168 человек по льготной очереди.
Согласно сведениям, предоставленным администрацией города, в ближайшей перспективе (2009-2010 гг.) планируется создать 375 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, что составляет только 2,14% от числа лиц, нуждающихся в обеспечении местами в детских садах, сообщается в материалах, поступивших из прокуратуры.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз