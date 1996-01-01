Ученые нашли редкого касатика

Приятной находкой завершились экспедиционные полевые работы в природном заповеднике "Болоньский" Хабаровского края. Недалеко от рёлки Черемшиная на сыром лугу найдена популяция краснокнижного вида ириса, который называется касатик мечевидный или Кемфера.

На следующий год планируется заложить на этом месте учетные площадки и вести мониторинг состояния этих редких и прекрасных растений, сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в научном отделе заповедника. В этом году исследователи также обнаружили на пробной площади в травяном ярусе лилию пенсильванскую и борца Щукина.

Материалы, собираемые во время экспедиций, составляют значительную часть "Летописи природы" заповедника, являются основой для диссертационных работ, научных докладов. На конференцию в Институте водных и экологических работ ДВО РАН "Комплексные исследования природной среды в бассейне реки Амур", которая состоится 6-9 октября этого года, приняты 4 доклада сотрудников государственного заповедника "Болоньский".