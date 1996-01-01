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Кто сказал «затмение»!?
О том, как несказанно повезло владивостокцам, говорили еще за несколько месяцев до чудо-явления, ведь именно Дальний Восток стал единственным местом из всей России, в котором можно было наблюдать солнечное затмение. Луна должна была закрыть здесь около 60% солнечного диска. Но, увы, приморские жители из-за плохой погоды, уже который месяц находятся в «зоне затмения», не видя солнце, и этот день, 22 июля, не стал исключением.
Как отметила Валентина ДЬЯКОНОВА, старший научный сотрудник Уссурийской Обсерватории - ничего уникального в этом явлении, кроме его продолжительности, нет. Более того, затмения происходят каждый год, но вот только наблюдать их, мы можем далеко не все. Для ученых этот феномен представляет интерес с научной точки зрения. В этот момент любопытно наблюдать за поведением птиц и животных, но никаких сбоев в работе электроники, механизмов, во время солнечного затмения не бывает.
Вот что сказал по этому поводу известный астролог и парапсихолог Дальнего Востока А.И. РЕМПЕЛЬ: «Солнечное затмение-это фактор, который оказывает влияние на людей за несколько дней до него и за несколько дней после. Как правило, с точки зрения, астрологии, человек становится более рассеянным, подвержен различным стрессам, склонен принимать не правильные решения и ошибаться в рутинных делах. В соответствии с этим астрологи рекомендуют в этот период быть максимально внимательным, чтобы не совершить серьезных ошибок. К сожалению, в дни солнечных затмений очень часто происходят техногенные катастрофы и природные катаклизмы. Наблюдать его нежелательно, потому что этот фактор оказывает на человека очень долгое и негативное влияние, поэтому, в этот период, лучше не проявлять чрезмерную активность. Т.к. несколько десятилетий назад, при проведении статистик, выяснилось, что люди, которые созерцают солнечное затмение, в большей степени после этого подвержены различным инфекциям и заболеваниям зрения, даже если смотрят через затемненные стекла.»
Так что может и не стоит переживать по поводу не увиденного явления, а наоборот, сказать спасибо, затянувшим небо тучам, ведь здоровье дороже в любом случае.
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