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«Стартуй с нами», стартуй лучше нас
Региональный тренинговый центр ВГУЭС «Старт-Карьера» провел акцию «Стартуй с нами», призванную познакомить молодежь с возможностями карьерного роста молодых специалистов, подсказать, как стать успешным и востребованным на рынке труда, как сделать успешный старт своей карьеры.
Мероприятие, проведенное в холле Зимнего сада ВГУЭС, представляло собой нечто среднее между традиционными на Западе «ярмарками профессий» и лотереей призов. Специалисты кадровых служб крупных компаний Владивостока и России по очереди выходили на сцену и рассказывали абитуриентам и студентам о работе своих предприятий, о требованиях к будущим специалистам. Кроме того, были подготовлены справочные столики, за которыми представители разных компаний были готовы ответить на любые вопросы заинтересованных. Члены преподавательского состава ВГУЭС рассказали присутствующим о перспективах обучения на ту или иную специальность, дали рекомендации, чем следует руководствоваться при выборе профессии, как выгоднее трудоустроиться, и проч.
Поучить подарок от представителей банков, страховых компаний, операторы сотовой связи и других компаний можно было простейшим образом – заполнить купон и опустить в барабан. Ежели человека, чье имя вытягивали, не было поблизости, кадровики задавали аудитории вопросы на знание истории их компаний или особенностей производства. Тот, кто смог правильно ответить, получал приз.
Если у студента возникнет желание проходить практику в тех компаниях, представители которых пришли на акцию, он может обратиться в региональный центр «Старт-Карьера». Также центр приглашает на адаптационную программу для первокурсников «Точка Опоры», где молодежи предлагается научиться ставить перед собой цели и достигать их, грамотно управлять своим временем, выработать в себе лидерские качества, и многое другое.
По всем вопросам обращаться по адресу: Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС, ауд. 1533. Тел.: 40-41-76, 736-079.
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