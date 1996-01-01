Опасный вирус обнаружен на трех пляжах Владивостока

На трех пляжах Владивостока обнаружены опасные антиген ротавирусов и РНК энтеровирусов. Качество морской воды в акватории Амурского залива и залива Петра Великого, а также на станции Садгород не соответствует гигиеническим нормативам по вирусологическим показателям в трех местах массового купания жителей и гостей города Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, по данным государственного лабораторного контроля, качество морской воды в акватории Амурского залива и залива Петра Великого не соответствует нормативам по вирусологическим показателям в трех местах массового купания жителей и гостей города Владивостока. В числе опасных пляжей: станция Садгород, бухта Щитовая, бухта Кетовая.