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Физзарядка избавит от головной боли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Регулярная физическая активность может помочь предупредить головную боль (как сосудистую, так и боль мышечного напряжения) вследствие своего влияния на активность биологических и психологических механизмов, ответственных за ее возникновение.

Всего лишь 20-30 минут физических упражнений (бег трусцой, быстрая ходьба, катание на велосипеде, плавание, йога) 3-4 раза в неделю могут значительно улучшить общее самочувствие и стать действенной профилактикой головной боли у большинства людей.

ВАЖНО! Решение вопроса о том, можно ли применять физические упражнения в борьбе с головной болью, зависит от типа головной боли и индивидуальных особенностей человека.

Физические упражнения способны сократить частоту и тяжесть головных болей путем:

l улучшения системы кровообращения, повышения притока кислорода и удаления шлаков из тканей, ответственных за возникновение головной боли;

l повышения эластичности кровеносных сосудов, приспособления их к расширению и сужению;

l укрепления мышц, ответственных за хорошую осанку, что приводит к снижению напряжения в плечах, шее и спине;

l повышения уровней выработки химических веществ (эндорфинов и энкефалинов), снижающих интенсивность боли естественным путем;

l снижения мышечного и психологического напряжения;

l подъема настроения, что приводит к преодолению депрессии или тревоги;

l улучшения сна, устраняющего хроническую усталость;

l повышения уверенности в себе и развития самоконтроля.

Помните, что перед тем, как начать выполнять любую программу тренировок, вы должны посоветоваться с врачом!

l Выполнять упражнения во время приступа головной боли не следует, особенно если вы находите, что это только усиливает ее, что обычно бывает во время мигрени.

l Если упражнения провоцируют возникновение головной боли, возможно, что вы переусердствуете и упражняетесь слишком много!

l Выраженность кластерной (пучковой) боли и головной боли мышечного напряжения может быть существенно уменьшена с помощью рациональной физической нагрузки.

Марина ЮРКОВА, врач-невролог

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