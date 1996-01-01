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Физзарядка избавит от головной боли
Регулярная физическая активность может помочь предупредить головную боль (как сосудистую, так и боль мышечного напряжения) вследствие своего влияния на активность биологических и психологических механизмов, ответственных за ее возникновение.
Всего лишь 20-30 минут физических упражнений (бег трусцой, быстрая ходьба, катание на велосипеде, плавание, йога) 3-4 раза в неделю могут значительно улучшить общее самочувствие и стать действенной профилактикой головной боли у большинства людей.
ВАЖНО! Решение вопроса о том, можно ли применять физические упражнения в борьбе с головной болью, зависит от типа головной боли и индивидуальных особенностей человека.
Физические упражнения способны сократить частоту и тяжесть головных болей путем:
l улучшения системы кровообращения, повышения притока кислорода и удаления шлаков из тканей, ответственных за возникновение головной боли;
l повышения эластичности кровеносных сосудов, приспособления их к расширению и сужению;
l укрепления мышц, ответственных за хорошую осанку, что приводит к снижению напряжения в плечах, шее и спине;
l повышения уровней выработки химических веществ (эндорфинов и энкефалинов), снижающих интенсивность боли естественным путем;
l снижения мышечного и психологического напряжения;
l подъема настроения, что приводит к преодолению депрессии или тревоги;
l улучшения сна, устраняющего хроническую усталость;
l повышения уверенности в себе и развития самоконтроля.
Помните, что перед тем, как начать выполнять любую программу тренировок, вы должны посоветоваться с врачом!
l Выполнять упражнения во время приступа головной боли не следует, особенно если вы находите, что это только усиливает ее, что обычно бывает во время мигрени.
l Если упражнения провоцируют возникновение головной боли, возможно, что вы переусердствуете и упражняетесь слишком много!
l Выраженность кластерной (пучковой) боли и головной боли мышечного напряжения может быть существенно уменьшена с помощью рациональной физической нагрузки.
Марина ЮРКОВА, врач-невролог
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