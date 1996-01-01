Недосыпание приводит к шизофрении

Медики утверждают, что современным людям катастрофически не хватает времени на сон. А ведь недосыпание невероятно губительно для здоровья. Проведенные эксперименты показывают, что белые крысы, которым умышленно не давали спать, умерли всего за 10 дней.

Стоит ли говорить, что у "бессонников" нарушается умственная деятельность, начинаются галлюцинации, резко падает зрительная способность. К четвертому дню бодрствования может появиться галлюцинирующая паранойя, даже шизофрения, до ужаса гипертрофированное восприятие действительности, а также резкое ухудшение двигательной способности.