Яблоки продлевают жизнь на 3 года

Результаты первого глобального исследования влияния образа жизни и питания на ее продолжительность, проведенного учеными из Кэмбриджского университета, позволяют утверждать, что каждый человек способен увеличить продолжительность своей жизни на три года, если каждый день он будет съедать по одному яблоку.

Исследователи пришли к выводу, что каждый человек способен прибавить себе десять лет здоровой и наполненной активной деятельностью жизни, если будет соблюдать достаточно простые и необременительные рекомендации. Наиболее эффективными способами увеличить продолжительность своей жизни являются здоровое питание и физические нагрузки.

Также ученые отмечают, что включение в рацион всего лишь одного яблока в день прибавляет сразу три года, тогда как ежедневные физические упражнения на протяжении одного часа - еще два года. Но каждая из этих рекомендаций по своей эффективности не может сравниться с отказом от курения, так как в этом случае продолжительность жизни среднестатистического человека увеличивается на пять лет.